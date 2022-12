Brigitte Autran tire la sonnette d’alarme. La présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) déplore ce dimanche le niveau « désolant » de la vaccination contre le Covid-19. Elle en profite également pour appeler « à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrière ».

« C’est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent pas, ou pas assez », regrette la scientifique dans une interview au Journal du dimanche. « On a le même problème avec la grippe : il y a un niveau moindre de vaccination cette année, par rapport aux années précédentes. Il faut vraiment que les Français se protègent ».

Une campagne de rappel depuis le 3 octobre

Selon les autorités sanitaires, lundi dernier, 2 millions de personnes avaient reçu une injection de rappel contre le Covid-19 depuis le lancement de la campagne de rappel le 3 octobre avec des vaccins bivalents. Parmi elles, 1,8 million de personnes avaient reçu une injection avec de tels vaccins, qui ciblent la souche originale et la souche Omicron.

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, « nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrière et la vaccination », plaide Brigitte Autran alors que la Première ministre Elisabeth Borne a lancé cette semaine un « appel solennel » au port du masque dans les lieux clos, en particulier les transports en commun. « Le retour du masque obligatoire est une décision politique et ce n’est pas à nous de le décider. Mais il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante », abonde-t-elle dans les colonnes du JDD.

La présidente du Covars indique par ailleurs que l’instance qui a remplacé le conseil scientifique donnera « un avis complet » sur la situation épidémique à la fin de semaine ou au début de la suivante.

« Les soignants doivent être vaccinés »

Enfin sur la question controversée de la réintégration des soignants non-vaccinés, le Covars campe sur sa position. Selon Brigitte Autran, « c’est aussi une décision politique, mais nous considérons que les soignants doivent être vaccinés. C’est une question de responsabilité. Celle du soignant vis-à-vis de ses malades est de les protéger et de se protéger ».