L’épidémie de bronchiolite reste très préoccupante ces derniers jours. La semaine dernière a été marquée par une « poursuite de l’augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans en France métropolitaine », a résumé l’agence Santé publique France dans un bilan hebdomadaire.

« L’intensité de l’épidémie (est) particulièrement marquée sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Guadeloupe », a-t-elle insisté.

Une toux et une respiration difficile

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Dans certains cas, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Cette épidémie, d’une ampleur sans précédent depuis une dizaine d’années, vient frapper des urgences pédiatriques plongées dans une crise liée à des conditions de travail insatisfaisantes et un manque de personnel.









La semaine dernière, plus de 3.000 enfants ont encore été hospitalisés pour bronchiolite, une hausse de 16 % par rapport aux sept jours précédents. Cela représente plus de la moitié des hospitalisations de bébés de moins de deux ans.

Sous pression, le ministre de la Santé a déclenché il y a trois semaines un plan d’urgence national, dit Orsan, prévu pour des situations sanitaires exceptionnelles. L’épidémie pourrait toutefois s’infléchir ces prochains jours, selon le Syndicat national des pédiatres français (SNPF), qui regroupe les spécialistes exerçant hors de l’hôpital.