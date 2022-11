Le fabricant du seul vaccin autorisé contre la variole du singe, le laboratoire danois Bavarian Nordic, a annoncé ce jeudi une commande pouvant aller jusqu’à deux millions de doses sur deux ans avec l’autorité de préparation sanitaire de l’Union européenne.

Le contrat dont le montant n’a pas été communiqué court sur 2023 et 2024, permet aux pays membres de l’Union européenne, mais aussi de l’Espace économique européen et des Balkans d’acheter le vaccin, précise Bavarian Nordic dans un communiqué. Le laboratoire affirme avoir reçu un niveau préliminaire de commandes de 700.000 doses pour 2023 émanant de 14 pays concernés, via l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (Hera), créée en conséquence de la pandémie de Covid-19.

Alerte sanitaire maximale

Depuis juin dernier et l’émergence inédite d’un grand nombre de cas de variole du singe en Europe et dans le monde, l’Hera a déjà acheté 330.000 doses, précise Bavarian Nordic. L’épidémie de variole du singe est en plein recul mais les experts et autorités sanitaires appellent à ne pas crier victoire trop tôt. Le Comité d’urgence de l’OMS a ainsi décidé le 1er novembre de maintenir l’alerte sanitaire maximale sur la variole du singe, déclarée le 23 juillet.









La maladie — qui est endémique dans certains pays d’Afrique de l’Ouest — se caractérise par des éruptions cutanées, qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche, et peut s’accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques. À partir du mois de mai, les autorités sanitaires ont constaté des flambées en Europe et aux Etats-Unis. Dans la plupart des cas, les malades ont jusqu’ici été des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, relativement jeunes.