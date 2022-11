Qu’est-ce que ces résidus dans les bouteilles d’eau ?

Des bouteilles d’eau plus néfastes que d’autres pour la santé ? « Ceux qui ne savaient pas, comme pour la bouffe, il faut aussi surveiller l’eau », affirme un internaute dans une vidéo tournée au supermarché. « On a tendance à acheter Cristalline parce qu’elle est reconnue. Mais il y a un point qu’il faut regarder, c’est très important », poursuit-il, une bouteille de la marque à la main. Il zoome sur l’étiquette des composants et sur l’inscription : « Extrait sec à 180 °C : 270 mg/L - ph : 7.7 » Il avance : « Ça veut dire, tout ça, ce sont les déchets, qu’il y a dans l’eau 270 mg, c’est-à-dire que là vos reins vont filtrer ça. »

Il établit un comparatif avec une autre eau, « Source Laqueuille », qui est de l’eau de source de montagne marque repère, commercialisée chez E.Leclerc. « Là, regardez avec cette eau, résidus à sec 74 mg par litre, ce qui veut dire qu’il y en a beaucoup moins, et ça les amis, c’est très important de surveiller. »



Posted by Phil Philippe on Sunday, October 30, 2022

Dans les commentaires, deux écoles se dessinent. « Maintenant je ferai attention, je ne savais pas, merci pour le conseil », lancent certains. Ou encore : « Oui, il a raison. Pour un usage quotidien il faut faire attention à cette quantité. » Pour d’autres il s’agit « d’un ramassis de conneries, c’est juste de l’eau qui se boit ». Quelques-uns plaisantent de la publication : « Il suffit de la chauffer pendant une heure tu la bois, l’ébullition tue tous les microbes. » Qu’en est-il vraiment des affirmations de cet internaute ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

L’application de référence Yuka, qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’impact d’un produit sur la santé, dresse un portrait des « meilleures eaux ». Selon l’explication : « Le premier élément à prendre en compte dans le choix d’une bouteille d’eau est la quantité de résidus à sec qu’elle contient. » Il s’agit donc bien de l’élément pointé du doigt par l’internaute dans sa vidéo. Mais à quoi cette appellation peut bien correspondre ? « Il s’agit de la quantité de minéraux (sodium, magnésium, sulfate, calcium…) restants une fois que l’eau est évaporée », précise toujours le site.

« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une bonne eau est une eau peu minéralisée », note Yuka. Une consommation excessive de minéraux peut s’avérer néfaste pour l’organisme, comme avaient pu le remarquer certains internautes. « La présence de minéraux en grande quantité dans l’eau peut interagir avec ceux apportés par l’alimentation, réduisant l’assimilation de ceux-ci. Le résidu à sec doit ainsi être idéalement inférieur à 100 mg/l », détaille le site.

En observant les étiquettes des bouteilles d’eau commercialisées, on constate que celles qui contiennent le moins de minéraux sont la Mont-Blanc ou Mont Roucous. Avec une plus importante quantité, il y a bien la Cristalline, mais aussi la Volvic et l’Evian. Et parmi celles avec un taux élevé se trouvent par exemple l’Hépar, la Contrex ou encore la Vittel.