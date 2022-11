« Avec mes deux vaccins papy et mamie seront près du sapin. » Sur une affiche, cette phrase illustrée d’un bébé de moins d’un an choque sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une campagne de promotion de la vaccination contre la grippe et le Covid-19.

« Simplifiez-vous la vie : réalisez vos deux injections en même temps », est-il inscrit. Les logos du gouvernement et de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS Paca) apparaissent en bas de l’image.

L'affiche partagée sur les réseaux sociaux fait la promotion de la vaccination des enfants en bas âge - Capture d'écran

« Ces affiches sont criminelles, laissez vos enfants en dehors de vos conneries », s’exclame une internaute. « Avec le taux de mortalité Covid après vaccination, c’est pas honteux ça ? », réagit un autre. Mais est-ce une véritable affiche ? 20 Minutes vous dit tout.

FAKE OFF

Il s’agit en réalité d’un montage. Par une recherche d’image, on se rend rapidement compte que cette image n’existe sur aucun site officiel, mais uniquement sur des blogs et des pages Twitter. Une affiche semblable, également déclinée en flyer, est toutefois présente sur le site de l’ARS Paca. « Avec mes deux vaccins, je crains dégun », est-il écrit.

Mais l'illustration a été modifiée entre l'affiche officielle et celle détournée.La photo d'un d’un bébé remplace ainsi celle d'une personne âgée dans le montage. A noter que l’illustration du bébé est disponible sur Internet en version PNG, Portable Network Graphics, ce qui permet une utilisation sur des montages, comme c’est le cas ici.

L'affiche est datée de novembre 2021, et avait bien pour objectif de promouvoir la vaccination contre la grippe et contre le Covid-19 auprès des personnes âgées, à savoir les personnes qui présentent le plus de risques de complications face à ces deux maladies. Le site de l’ARS mentionne bien : « La grippe est une maladie très contagieuse qui peut être grave, en particulier chez les personnes fragiles. » Sous entendu ici : les personnes âgées.

Il en est de même pour le covid où parmi les personnes les plus exposées au risque de forme grave de Covid-19, sont cités notamment « les résidents d’Ehpad, USLD et résidences autonomie, toutes les personnes de 65 ans et plus ».

Que dit vraiment le gouvernement sur la vaccination des bébés ?

En France, le site du gouvernement précise que seuls « les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés » contre le Covid-19, et ce depuis le 22 décembre 2021. Il s’agit d’une forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech « qui est trois fois moins dosée que la forme adulte du vaccin ». Cette injection n’a aucun caractère obligatoire.

En ce qui concerne la grippe, la vaccination est autorisée à partir de 6 mois, et fortement recommandée pour les bébés qui présentent des risques. Toutefois, « les nourrissons âgés de moins de 6 mois ont un risque élevé d’être hospitalisés et un risque augmenté de décéder de la grippe ». Pour les protéger, l’injection est préconisée pour l’entourage de ce jeune, s’il présente des facteurs de risque de grippe grave : « prématurés, enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée (ALD). »