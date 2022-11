Il s’installe mercredi et jeudi à La Baule (Loire-Atlantique) pour ce qui sera sa quatorzième et avant-dernière étape de l’année 2022. Le Bus du Cœur des femmes s’apprête à boucler son tour de France de la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Ce véhicule aménagé s’arrête dans les villes (Toulouse, Lille, Marseille, Le Havre…) pour proposer un « dépistage cardiovasculaire, métabolique et gynécologique aux femmes en situation de vulnérabilité ». Les rendez-vous sont gratuits et principalement assurés par des professionnels de santé locaux.

« Depuis le début d’année, quelque 4.000 femmes ont déjà bénéficié d’un dépistage », indiquent la fondation Agir pour le cœur des femmes, qui finance le dispositif. Plusieurs d’entre elles ont également réintégré un parcours de soins coordonné.

Première cause de mortalité

« Au-delà de la satisfaction de sauver des vies, nous allons être en mesure de produire chaque année un baromètre de la santé cardiovasculaire et gynécologique des femmes en France », se réjouit la fondation. La quinzième et dernière étape de la tournée 2022 sera à Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 23 au 25 novembre.

Avec 76.000 décès par an, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité des femmes françaises, devant le cancer. Pourtant, dans 8 cas sur 10, l’accident cardiovasculaire est « évitable par un repérage des situations à risque et une prise en charge adaptée », estime Agir pour le cœur des femmes. Les femmes en précarité sont plus exposées que les autres.