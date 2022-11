Le ministre de la Santé François Braun a appelé mardi à « accélérer » la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, en particulier des personnes âgées et fragiles, les dernières campagnes n’ayant pour l’instant « pas atteint » leurs objectifs.

« Vous êtes fragiles, vous avez plus de soixante ans, il faut se faire vacciner contre la grippe, il faut se faire vacciner contre le Covid », a déclaré le ministre de la Santé en visite dans l’Ehpad Albert du Bosquiel, à Bondues (Nord), au jour de l’ouverture de la vaccination contre la grippe à tous, après une phase réservée aux publics prioritaires.

« On peut se faire vacciner des deux en même temps »

« On peut se faire vacciner des deux en même temps. C’est se protéger, et pour les soignants, c’est protéger les plus fragiles », a insisté le ministre, soulignant que « le risque Covid-19 est loin d’être écarté ».

Un « ralentissement » de l’épidémie est bien constaté « depuis trois semaines environ avec 260 cas pour 100.000 habitants » mais, « pour autant, il y a encore des décès, il y avait cent décès hier en France », a-t-il déploré.

« On ne peut plus accepter que des gens meurent du Covid parce qu’on a été négligents ou qu’ils ne se sont pas fait vacciner », a-t-il mis en avant.









« Nous sommes aujourd’hui en dessous des objectifs »

« Clairement nous sommes aujourd’hui en dessous des objectifs » : « à peu près 10-15 % des personnes cibles seulement sont vaccinées » contre le Covid-19, a-t-il regretté.

Concernant la grippe, les chiffres sont également « inférieurs à ce que nous attendons », a-t-il dit. « Les recommandations de l’OMS, c’est 75 % de la population cible » vaccinée, or en France « depuis plusieurs années nous sommes en dessous », pourtant « on meurt aussi de la grippe, tous les ans ».

La « double vaccination » contre les deux maladies « permet d’avoir un taux meilleur. Cette année nous avons 190.000 personnes qui ont eu les deux en même temps », a observé François Braun.