« Une personne meurt encore du Covid toutes les dix minutes en France. » C’est la déclaration de François Braun, urgentiste devenu ministre de la Santé. Il a répondu aux inquiétudes de lecteurs du Parisien, également membres du personnel soignant. Par cette affirmation qui n’a pas manqué d’interpeller, il répondait à la question : « Aujourd’hui, est-il encore nécessaire de s’isoler lorsqu’on est positif au Covid ? »

Il a également ajouté que « tôt ou tard, une nouvelle vague pourrait arriver ». Selon lui il est toujours important de « s’isoler, cette règle n’est pas remise en cause. Et il faut se vacciner ». Il a avoué être déçu de la dernière campagne de vaccination : « Avec seulement 10 % de vaccinés, on est très loin de la cible à atteindre. » Le chiffre avancé par le ministre de la Santé est-il exact ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Une personne décédée toutes les dix minutes, cela reviendrait à 144 décès du Covid-19, chaque jour. Et ses opposants n’ont pas manqué de le faire remarquer. Florian Philippot a commenté : « On compte 56 morts en moyenne la semaine dernière. Et 60 en moyenne depuis des mois et des mois ! Braun ment pour affoler ! »

Selon le site Covid Tracker, qui reprend les données de Santé publique France, il y aurait 54 décès hospitaliers quotidiens dus au Covid-19 en moyenne sur les 7 derniers jours. Au 9 novembre, date à laquelle il a rencontré les lecteurs du Parisien, ce chiffre se portait à 66, toujours selon les mêmes données.

Bien sûr il ne s’agit là que des décès hospitaliers. Il convient d’y ajouter les résidents des EHPAD par exemple. Lors de la dernière étude effectuée la semaine du 31 octobre, Santé publique France avait enregistré 18 décès chez les résidents des établissements sociaux et médiaux. Nous sommes donc très loin des 144 avancés par le ministre de la Santé.

Si l’on regarde toujours les mêmes données, il faut remonter au mois de mars, et à la fin de la vague de l’hiver, pour retrouver un niveau de décès correspondant aux chiffres évoqués actuellement par François Braun. Par ailleurs, il est impossible de savoir si ces personnes sont véritablement décédées du Covid-19. La seule certitude est que ces patients présentaient un test positif lors de leur mort. Ils peuvent néanmoins être décédés d’autres causes.