Une sonde connectée pour aider à la rééducation périnéale

Parlons musculation. Pas pour les abdos-fessiers ou les cuisses, mais pour le périnée. Si le sujet n’est pas toujours le premier abordé en coin de table lors d’une soirée, il est en revanche l’une des préoccupations, voire un cauchemar, pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi, une start-up strasbourgeoise, Fizimed, spécialisée dans les dispositifs médicaux connectés, a imaginé une sonde périnéale… connectée, à utiliser chez soi, en toute intimité.

Selon des données épidémiologiques et la littérature scientifique, « environ 35 % des femmes en France sont concernées par les fuites urinaires, l’incontinence, le prolapsus et les problèmes liés au rétablissement après un accouchement, détaille la PDG de Fizimed Emeline Hahn. Une femme sur dix est concernée par les fuites urinaires, principalement dues à des troubles courants du périnée. » Un constat peu réjouissant mais il existe quelques raisons d’espérer de pouvoir à nouveau rire à tue-tête, faire des efforts physiques longs ou explosifs, ou tout simplement éternuer. Ce, en passant par « la musculation régulière de ce muscle invisible, assure Émeline Hahn, mais essentiel et dont on parle peu finalement. On n’y pense pas forcément mais il faut le tonifier, le rééduquer. »

A utiliser « à n’importe quel moment au cours de sa vie »

Faire des exercices avec sa sage-femme ou son kiné est parfois contraignant. « Problèmes pour se déplacer, manque de temps, ou on ne se rappelle plus ensuite quels exercices l’on doit faire chez soi… C’est pourquoi on a développé un produit qui permet de le faire tranquillement chez soi, des exercices basés sur un protocole thérapeutique », explique Emeline Hahn. Un dispositif généralement utilisé par trois types de personnes : « Les femmes qui viennent d’accoucher, les femmes qui ont la quarantaine et qui n’ont pas fait de rééducation ou l’ont faite mais il y a très longtemps et veulent s’y remettre et les femmes au moment de la ménopause. On peut l’utiliser à n’importe quel moment au cours de sa vie, si on a des incontinences urinaires d’efforts. »

Objectif de Fizimed, « permettre à chaque femme de prendre en main sa santé, de façon simple et en toute intimité et de façon ludique », assure Emeline Hahn. Cette sonde périnéale, baptisée Emy, fabriqué en France et au Portugal et commercialisée un peu partout à travers le monde, est leur première innovation. La start-up, qui emploi 15 personnes, est déjà bien installée et la sonde Emy a déjà reçu plusieurs prix, dont dernièrement celui du Digital InPulse 2022 à Strasbourg, organisé par Huawei et le comité Richelieu. Ce prix lui permet de « s’ouvrir à l’important réseau Huawei et ainsi de rencontrer davantage de personnes. L’écosystème est très important dans la partie entrepreneuriale, pour pouvoir tisser des liens, comprendre les choses et avancer », assure la PDG.









Concrètement, le principe est simple. Une sonde, ergonomique et relativement petite, un peu en forme de sex-toy et une application sur votre téléphone portable où l’on peut suivre ses progrès sur le long terme. « Pour tonifier son périnée, on réalise des exercices, qui appuient sur des capteurs et on envoie un signal sur le téléphone où cela est traduit par des jeux, comme faire sauter un petit bonhomme, des fléchettes… A travers une approche ludique, on va entraîner son périnée », explique Emeline Hahn.

Ludique, mais très sérieux : « C’est le seul produit de ce type pour lequel a été faite une étude clinique prouvant l’efficacité du dispositif, avec une publication scientifique à l’appui que des médecins ont réalisé. Nous travaillons beaucoup avec les médecins, les sages-femmes, les kinés qui assurent vraiment le suivi de ce qui est proposé dans l’application, détaille Emeline Hahn. Un dispositif marqué CE médical, qui respecte toute une batterie de test, qui valide que c’est bien à un usage médical, tout comme l’application mobile, avec la confidentialité des données médicales », souligne la start-up qui voit la vie en rose. Et bonne nouvelle, d’autres produits médicaux, dédiés « à la santé des femmes » et tenus secrets par Fizimed pour l’instant, sont d’ores et déjà à l’étude à Strasbourg.