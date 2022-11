La grossesse pourrait changer à jamais les os des femmes

Une grossesse est synonyme de bouleversements hormonaux et corporels pour la future mère, et peut notamment modifier durablement sa densité osseuse. Une nouvelle étude, publiée dans PLOS One et relayée par ScienceAlert, atteste ainsi de changements de la structure osseuse observés sur des primates.

Sept macaques rhésus décédés dont quatre femelles ont ainsi été étudiés. Et les chercheurs ont pu observer une modification des os du fémur due à la grossesse et à la lactation. De même, une teneur diminuée en calcium, en phosphore et en magnésium a également été notée.

Quid des changements sur les humains ?

Comme le souligne l’équipe de recherche de l’étude, « les mutations observées dans la densité de calcium et de phosphore sont liées à l’accouchement, tandis que la diminution de la teneur en magnésium coïncide avec l’allaitement ». Alors, quid des modifications sur la femme ? Ces résultats permettraient d’analyser plus précisément les changements sur le corps humain dus à la grossesse.

Cette étude confirme donc la perte de masse osseuse de la future mère durant la grossesse. En effet, la mère transfère du calcium osseux au fœtus si celui-ci en manque, ce qui modifie la composition, la masse et la densité de son squelette. A noter par ailleurs que cette densité n’est pas le seul fait de la grossesse, mais s’amoindrit naturellement avec l’âge, notamment. Ces conclusions bousculent ainsi la médecine légale et l’archéologie, sciences qui étudiaient le bassin de la femme pour savoir si celle-ci avait enfanté.