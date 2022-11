Le masque va-t-il de nouveau couvrir nos visages dans les transports en commun ou au travail pour nous protéger du Covid-19 ? C’est en tout cas la recommandation de l’Académie nationale de médecine, d’après un communiqué publié mercredi. La société savante recommande « le port d’un masque de type chirurgical dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de soins et les pharmacies, et dans les espaces fermés accueillant du public, tels que les transports en commun en période d’affluence ».

Elle recommande aussi le port d’un masque de type FFP2 « dans les espaces publics clos pour les personnes âgées ou porteuses de comorbidités, pour l’entourage et les professionnels de santé qui sont en contact avec des personnes vulnérables, et pour les femmes enceintes, même quand elles sont à jour dans leurs vaccinations ».

Covid-19, bronchiolite et grippe

L’instance ne recommande toutefois pas une obligation, « la situation sanitaire ne l’exigeant pas ». L’Académie nationale de médecine s’inquiète alors que la « huitième vague de Covid-19 semble se stabiliser à un niveau élevé » en parallèle d’une « épidémie de grippe saisonnière précoce » et de l’épidémie de « bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ».

La vague actuelle de Covid-19, en cours depuis début septembre, est sur la pente descendante en matière de contaminations comme d’hospitalisations, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires. Selon les chiffres les plus à jour, 42.025 contaminations ont été recensées jeudi.

L’importance des « gestes barrières »

Quant aux hospitalisations, elles s’établissaient au total à 18.972. Même avec cette accalmie, la circulation du virus est « toujours très active », prévient toutefois l’agence de santé publique, encourageant les personnes à risque - plus de 60 ans, notamment - à faire leur vaccination de rappel.

De plus, « les gestes barrières, notamment le port du masque, restent nécessaires pour protéger les personnes âgées ou à risque de complications », insiste Santé publique France. Fin octobre, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) recommandait aussi le retour du port du masque dans les transports et les lieux clos. Là encore, sans aller jusqu’à encourager le retour de l’obligation.