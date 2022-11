« Les antibiotiques, c’est pas automatique. » Tous les Français connaissent la rengaine. Et pourtant, d’après un rapport publié ce mercredi par Santé publique France et relayé par Le Parisien, ces médicaments sont toujours beaucoup trop prescrits dans notre pays. En 2021, environ 700 ordonnances pour des antibiotiques ont été délivrées pour 1.000 habitants.

La France se place ainsi à la quatrième place des pays européens les plus consommateurs d’antibiotiques. Derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Un quasi-podium dont on se serait pourtant bien passé. Les antibiotiques, découverts au tournant des années 1930-1940 puis utilisés massivement après la Seconde Guerre mondiale, sont des molécules qui détruisent les bactéries à l’origine de maladies ou, du moins, les empêchent de se développer.

Résistance aux antibiotiques

Mais, au fil du temps, des bactéries résistantes apparaissent à cause de mutations génétiques. En éliminant les bactéries vulnérables, les antibiotiques ont un effet pervers : ils laissent leurs homologues plus coriaces envahir le terrain. Depuis dix ans, les antibiotiques avaient réduit leur présence dans nos ordonnances mais avec l’arrivée de l’hiver, et son cortège de virus saisonniers, ils font leur grand retour cette année.

D’après Santé publique France, 125.000 infections à bactéries multirésistantes ont été détectées en 2015 dans le pays, provoquant la mort de plus de 5.500 personnes. Les tout-petits sont particulièrement touchés par la recrudescence des prescriptions d’antibios. Si on observe un léger rebond pour les 15 à 64 ans, le pic est particulièrement net pour les 0 à 4 ans.

Face à ce constat, Santé publique France et l’Assurance maladie ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation le 8 octobre avec ce nouveau slogan : « Les antibiotiques, bien se soigner, c’est d’abord bien les utiliser. »