Après un été marqué par les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies, le réchauffement climatique est désormais dans toutes les têtes. Il pourrait désormais aussi se glisser dans nos organismes. Anna-Bella Failloux, spécialiste des maladies liées aux moustiques à l’Institut Pasteur, explique qu’il faut s’attendre à une hausse des virus qui étaient classiquement « exotiques ».

« Les moustiques tigres sont encore présents, or ils ne devraient plus être là à cette période de l’année », explique la chercheuse qui précise que ce « vecteur » transmet des maladies comme la dengue. Or, « on a recensé plus de 60 cas de dengue "autochtones" : un tel nombre, ça n’était jamais arrivé », explique Anna-Bella Failloux qui ajoute qu’un tel nombre aurait été « inimaginable il y a quelques années ».

La planète des moustiques

Le mois d’octobre connaît une douceur exceptionnelle et s’annonce comme le plus chaud jamais enregistré en France, après un été déjà extrême. Les températures se réchauffent, un climat plus propice pour de nombreux virus. « Avec le changement climatique, il faut s’attendre à davantage de moustiques et donc de virus. Au lieu d’avoir des moustiques à partir de début mai, on les verra dès avril. Et ils resteront plus tard après la fin de l’été », explique la spécialiste des maladies liées aux moustiques.

Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses, confirme un rapport de Lancet Countdown, une étude annuelle menée par 99 experts issus de 51 institutions. La période propice à la transmission du paludisme a augmenté de près d’un tiers (32,1 %) dans certaines régions des Amériques et de 14 % en Afrique au cours de la dernière décennie, par rapport à la période 1951-1960. Au niveau mondial, le risque de transmission de la dengue s’est accru de 12 % sur la période, précise le rapport.

Les moustiques tigres « résistants aux insecticides »

Il existe un vaccin contre la dengue, produit par le laboratoire Sanofi, mais son efficacité est trop insuffisante pour le recommander aux personnes n’ayant jamais attrapé la dengue. La lutte contre la maladie passe d’abord par l’environnement, à commencer par les moustiques propageant le virus. Les opérations de « démoustication » visent ainsi à repérer et détruire les foyers de larves.

Mais « les moustiques tigres sont résistants aux insecticides qu’on utilise », souligne Anna-Bella Failloux. « On teste différentes méthodes pour l’éradiquer. L’une d’elles consiste à introduire dans la nature des moustiques infectés par une bactérie bloquant la circulation du virus. On le fait aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie », explique-t-elle. Reste que cette maladie qui tue entre 30.000 et 50.000 personnes par an dans le monde pourrait devenir plus meurtrière à mesure que son terrain de chasse s’agrandit.