La Chambre régionale des comptes a livré un rapport sévère sur la gestion des centres hospitaliers de Millau et de Saint-Affrique, deux établissements du sud Aveyron distants d’une trentaine de kilomètres. « L’échec d’une première fusion a conduit à l’autonomisation des deux établissements qui continuent de proposer une offre de soins en miroir, sans mutualisation ni gradation dans la prise en charge, détaille la juridiction. Subsistent notamment deux maternités, deux services de chirurgie et deux unités de soins continus qui se concurrencent sans qu’aucun des deux établissements ne parvienne à générer une activité suffisante pour équilibrer sa situation financière et procéder aux investissements nécessaires pour accueillir dans des conditions plus adaptées, patients et soignants ».









Fortement endettés, les deux établissements cumulaient une dette fiscale de 41,5 millions d’euros en 2020, malgré des aides financières importantes : 20 millions pour le centre hospitalier de Saint-Affrique depuis 2012, 13,9 millions pour Millau depuis 2015. Avec les mêmes conséquences : le placement sous administration provisoire entre 2019 et 2020. « La situation financière des deux établissements pose la question de leur pérennité dans le cadre d’un mode de financement proportionnel à leur activité. »

Scepticisme quant au projet de fusion

Le projet de fusion est accueilli avec le même scepticisme : « Son coût, estimé à 55,8 millions d’euros, est sous-évalué : au-delà de la construction d’un hôpital neuf et de la réhabilitation des deux anciens sites, les dettes fiscales et sociales des deux établissements, qui s’élèvent en 2020 à près de 41,5 millions d’euros, devront être apurées. L’enveloppe nécessaire à la création de l’hôpital médian s’élèverait ainsi au minimum à 97,3 millions d’euros auxquels il faudrait encore ajouter le prix du terrain d’implantation du bâtiment ainsi que les équipements nécessaires. » Un chiffre nuancé par Emmanuelle Gazel, maire (PS) de Millau et présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier de Millau. « Nous avons obtenu 80 millions d’euros de l’Etat pour la construction de l’hôpital neuf ».

La juridiction pointe également ce qu'elle considère comme une incohérence : « Une partie des économies générées par ce projet repose sur l’hypothèse d’une diminution des effectifs, grâce à une mutualisation du personnel rendue possible par la fusion des services des deux hôpitaux. Pour autant, un tel plan social n’est pas envisagé par l’ordonnatrice, qui s’est engagée à ne pas licencier d’agents. »

« Ce projet pérennise l’offre et rationalise les coûts », pour la maire de Millau

Sylvie Marty, directrice du Centre hospitalier de Millau et directrice par intérim de celui de Saint-Affrique, précise que « le projet d’hôpital commun a depuis évolué ». Elle estime également que « la pyramide des âges du personnel non médical, plus âgée qu’au niveau national, devrait être favorable à ce projet ». « Compte tenu du délai d’environ 6 ans avant l’ouverture du nouvel hôpital, un certain nombre de postes pourront être supprimés, sans avoir recours au licenciement », souligne Emmanuelle Gazel. Le futur établissement est, à ses yeux, essentiel pour le maintien de l’offre de soins auprès d’une population vieillissante : « Nous n’avons jamais été aussi proches d’un projet qui pérennise l’offre de santé tout en rationalisant son coût ».