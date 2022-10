Avec leur goût acidulé ou fruité, leur design coloré et leur coût accessible, les « puffs », des cigarettes électroniques jetables, font un tabac auprès de certains ados… L’alliance contre le tabac (ACT) réclame leur « interdiction immédiate » dans un communiqué publié ce mardi. L’association antitabac juge ce produit « aussi néfaste pour la santé de nos enfants que pour l’environnement ».

Cette mode des petits tubes colorés qu’on inhale est arrivée en France fin 2021. Vendus entre 8 et 12 euros chez des buralistes, sur des sites Internet ou dans la grande distribution, ils déclinent un large éventail de saveurs comme « ice-cream fraise », « cola pétillant » ou autres « bubble gum ». Si elles sont généralement vendues sans nicotine, certaines peuvent contenir jusqu’à 20 mg/ml.

« Transformer nos jeunes en fumeurs de demain »

Pour le président de l’ACT, la puff entraîne une « épidémie pédiatrique de l’addiction à la nicotine ». Interrogé par France Info, il estime que les fabricants n’ont jamais « eu l’intention d’en faire un outil de sevrage mais bien un moyen de transformer nos jeunes en fumeurs de demain ». D’après une enquête de l’association antitabac, 13 % des adolescents ont déjà utilisé la puff et un quart des adolescents estiment qu’il est aisé de se procurer cette e-cig jetable.

Des e-cigarettes Puff, le 12 octobre 2021 à Miami, en Floride. - Getty Images via AFP

Venus tout droit des Etats-Unis, les puff « ont tout de suite fait un carton » auprès des fumeurs qui tentent d’arrêter mais aussi d’un public plus jeune, admet la Confédération des buralistes. « Ce produit bénéficie d’un certain pouvoir marketing », et des influenceurs en ont fait la pub sur des réseaux comme « TikTok », contribuant à leur popularité auprès des jeunes, regrettent les buralistes. Ils assurent « redoubler de vigilance » mais, d’après eux, « le message doit aussi être porté par les parents, le monde de l’éducation… ».

Une « aberration environnementale »

L’ACT demande aussi l’interdiction de la puff pour des raisons écologiques. C’est une « aberration environnementale », estime l’association. En effet, ce « produit plastique jetable, avec une batterie » au lithium, est un « déchet qu’on commence à retrouver sur les plages », rapporte Diane Beaumenay-Joannet, chargée de mission sur le plastique au sein de l’ONG Surfrider.

« Parce que c’est jetable et moins cher qu’un paquet de cigarettes, et parce que la cible est jeune, on en trouvera de plus en plus dans l’environnement », dit-elle, pointant du doigt « le manque de communication sur le fait qu’il faut la ramener dans une poubelle adaptée ». L’Alliance contre le tabac regrette, elle, « un déchet supplémentaire qui vient s’ajouter aux 4.500 milliards de mégots jetés chaque année dans la nature ».