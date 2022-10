Alain a 68 ans, a reçu trois doses de vaccins contre le Covid-19 et fait partie « des premiers » à faire celui « bivalent » au centre principal de vaccination de Nice, rue Hancy. Depuis ce lundi matin, ces doses qui « agissent contre la souche initiale du coronavirus » et contre le variant Omicron sont disponibles « avec ou sans rendez-vous » et étaient apparemment très attendues. « Autant que faire se peut pour être couvert et protégé », s’exclame le Niçois qui avait pris rendez-vous pour sa femme et lui dans sa pharmacie mais n’a jamais été rappelé.

« Les pharmaciens recevaient des paquets avec six doses depuis quinze jours mais ne rappelaient les patients que s’ils avaient le nombre exact pour ne pas gâcher de vaccins, explique Véronique Giorsetti, responsable du service vaccination du centre. De notre côté, chaque matin depuis trois semaines, on était assailli d’appels pour savoir si on pouvait enfin délivrer ces nouveaux vaccins ». Certaines personnes se sont même présentées avant leur rendez-vous dès ce lundi pour être vaccinées au plus vite.

« Un boost d’immunité pour l’hiver »

A 15 heures, au centre Hancy, plus de 50 personnes s’étaient déjà présentées devant les médecins. « On finira facilement la journée à 70 patients », assure encore Véronique Giorsetti. Un « succès » comparé à ces dernières semaines où seules « une vingtaine de personnes » se déplaçaient chaque jour. « On est loin des 180 personnes durant l’été mais on sent un engouement. On suppose que c’est lié aux vacances scolaires. Beaucoup de grands-parents veulent se protéger encore plus pour accueillir et garder leurs petits-enfants en toute sécurité. »

D’une manière générale, la responsable a observé que les « plus de 60 ans étaient très réceptifs aux rappels » et que le fait que ce soit un vaccin bivalent « a accentué la volonté de se faire vacciner ». « On ne sait toujours pas vraiment comment le virus évolue avec ces variants mais on sait qu’un boost d’immunité pour couvrir l’hiver est important pour les personnes plus fragiles », souligne-t-elle. Un autre rappel sera sûrement nécessaire pour les plus de 80 ans en février ou en mars.

« La circulation virale reste stable »

Cette campagne de vaccination vise les personnes de plus de 60 ans, celles qui ont des comorbidités qui les exposent à des formes sévères mais aussi les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge, les enfants et adolescents à haut risque souffrant de pathologies, l’entourage de ces personnes et celles qui sont en contact régulier avec elles ainsi que les professionnels de santé. Pour les personnes de plus de 80 ans, résidents en Ehpad et immunodéprimée, cette dose de rappel peut être administrée dès trois mois après la dernière, et dès six mois pour les autres. Une bonne façon de se protéger avec « l’arrivée de l’hiver et des autres virus », appuie la responsable du service à Nice.

D’après le dernier point de l’agence régionale de santé Paca publié la semaine dernière, « la circulation virale restait stable » avec un taux d’incidence situé à 389 cas pour 100.000 habitants dans les Alpes-Maritimes et un taux de positivité à 21,4 %. La moyenne nationale s’élève à 565 personnes pour 100.000 habitants.

L’organisme relève une « légère hausse » au niveau des hospitalisations conventionnelles et des soins critiques. Quinze patients étaient en réanimation et 141 en hospitalisations conventionnelles dans le département. Au total, près de 17 % des lits de soins critiques sont occupés par les patients Covid-19.