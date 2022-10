Les ambulances défilent comme n’importe quel jour de la semaine. Devant l’entrée des urgences du CHU de Nantes, seuls les quelques drapeaux syndicaux et une affichette sur la porte peuvent donner un indice sur ce qui s’y passe. Si l’activité de soins semble se dérouler normalement ce lundi, le personnel soignant a pourtant voté une grève illimitée depuis dimanche minuit, pour dénoncer les conditions de travail. Peu visible, le mouvement serait pourtant très suivi, selon les syndicats. « Il y a 100 % de grévistes, calcule même Thierry Creis, infirmier et secrétaire du syndicat Sud du CHU, qui rappelle que la dernière grève remonte à 2019. Le personnel est tellement à bout que tout le monde a suivi. Mais tous ont reçu une assignation, ce qui explique leur présence à leur poste aujourd’hui. »

Car par rapport au mouvement des raffineurs de ces dernières semaines, la grève dans la fonction publique hospitalière est beaucoup plus discrète. Et ce d’abord en raison des assignations, qu’est en droit de décider la direction d’un hôpital pour assurer la permanence des soins. « Les soignants de l’hôpital public doivent respecter un préavis de cinq jours pour se mettre en grève, ce qui permet à la direction de savoir à l’avance les effectifs dont il y aura besoin, explique Stéphane Naulleau, secrétaire général du syndicat Force ouvrière au CHU et également infirmier. Le problème est qu’aux urgences de Nantes, entre le taux d’absentéisme et le manque de personnel, nous sommes déjà au service minimum, donc aujourd’hui assignés à 100 %. C’est de l’abus, une forme de non-respect du droit de grève. » Dans d’autres cas plus extrêmes, une réquisition peut être demandée par le préfet.

« Montrer son mécontentement »

Dans les couloirs des urgences du CHU de Nantes, certains soignants (qui peuvent se mettre en grève pour une heure ou pour une journée) ont apposé un autocollant « En grève » sur leurs blouses, et une banderole devait être déployée devant les locaux. Car « l’objectif est d’alerter nos concitoyens mais aussi les autres services, afin que puisse s’instaurer un rapport de force avec la direction », poursuit Stéphane Naulleau. « On peut ensuite envisager des actions un peu plus fortes, comme des manifestations ou des sit-in », complète Thierry Creis, qui admet que « l’assignation n’aide pas à la mobilisation » mais assure que « se signaler gréviste est déjà très important pour montrer son mécontentement ». Tous les grévistes assignés perçoivent la totalité de leur salaire.









Les soignants, qui doivent aussi composer avec leur éthique, espèrent que la direction ouvrira des négociations sur « les moyens humains et matériels indispensables pour améliorer la prise en charge les patients ».

La direction du CHU de Nantes n’a pas encore répondu aux sollicitations de 20 Minutes.