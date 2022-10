Il restera comme le premier cas autochtone d’arbovirose en Nouvelle-Aquitaine. L’ARS (Agence régionale de santé) indique ce vendredi, qu’une patiente dans les Landes, a contracté une maladie de type arbovirose, le 7 octobre dernier, qui n’a été confirmée que le 18 octobre.

L’arbovirose est précisément un type de maladies virales, qui peut être la dengue, le virus zika, ou west nile (virus du Nil occidental), mais en l’occurrence, on ne sait pas encore de laquelle il s’agit. Ces maladies sont transmises par le moustique-tigre, ou le moustique culex dans le cas de west nile, généralement dans la zone intertropicale. Mais cette fois-ci, la personne qui a contracté la maladie n’avait pas voyagé, on parle donc de cas autochtone.

Pas de risque « d’endémisation »

« La patiente a donc contracté la maladie localement après avoir été piquée par un moustique, qui lui-même l’avait attrapé en piquant une personne atteinte de dengue ou de zyka qui revenait de la zone intertropicale », explique Fabienne Jouanthoua, responsable du pôle santé-environnement à l’ARS Gironde. La maladie s’exprime par des syndromes grippaux, « et la patiente va bien » précise-t-elle.

Des traitements contre les moustiques vont être mis en place dans la nuit vendredi à samedi dans des périmètres de 150 mètres, à Biscarrosse et Parentis dans les Landes, et Bordeaux, Le Pian-Médoc et Le Bouscat en Gironde, où la patiente s’était déplacée, dans le but de « supprimer la chaîne de transmission ».









L’ARS estime qu’il n’y a pas lieu de craindre « d’endémisation » dans la région. « A la différence de la zone intertropicale, nous avons la chance d’avoir un hiver, période où les moustiques disparaissent. Le moustique tigre meurt et passe l’hiver sous forme d’œuf, tandis que le culex entre en hibernation. L’hiver permet ainsi de couper toutes les chaînes de transmission : on remet les compteurs à zéro, et des populations vierges de maladie arrivent au printemps. » Il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de détruire tous les gîtes larvaires autour de chez soi.