Grosse pagaille jeudi au Centre hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes (Morbihan). Un « incident électrique » entraînant une importante panne de courant a touché l’établissement en début d’après-midi. Plusieurs services ont été impactés, « principalement l’unité de soins continus, le plateau technique d’imagerie, les blocs opératoires et les salles d’accouchement », rapporte le centre hospitalier.

Les difficultés étaient telles que le plan blanc a dû être déclenché. Plusieurs patients accueillis sur ces secteurs ont été « orientés vers des établissements alentour avec information préalable des familles, ainsi que vers d’autres unités du CHBA non concernées par cet incident ».

En début de soirée, la situation était en cours de résolution avec l’arrivée d’un groupe électrogène de secours. La population est toutefois encore invitée à « ne pas se présenter spontanément aux urgences et à appeler le 15 en cas de besoin ». Avec une capacité de 1.430 lits, le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est l’un des plus importants hôpitaux de la région Bretagne. « En cas de nécessité, il est demandé de ne pas se rendre aux urgences de l’hôpital de Vannes et de contacter le 15 », conseille la préfecture du Morbihan.