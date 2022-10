Quand Emmanuel Macron a parlé de « la fin de l’abondance » cet été, on ne se doutait pas que cela concernerait aussi le Doliprane. Et pourtant, dans un communiqué, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a appelé les professionnels de santé à limiter la dispensation de paracétamol à leurs patients, face à la pénurie de médicament qui dure depuis juillet, révèle Le Figaro.

Au-delà du « pas plus de deux boîtes par patient en absence de prescription », les pharmaciens étant également invités à « privilégier la dispensation sur ordonnance », et à restreindre la vente en ligne. Du côté des médecins, la restriction s’applique aussi, puisque ces derniers doivent éviter de proposer Doliprane ou Efferalgan sauf « en cas de besoin immédiat ». Autre conseil, « privilégier une posologie de trois prises par jour toutes les huit heures (au lieu de quatre prises par jour toutes les six heures) ».









Et du côté des patients ? C'est simple : on reste caaalme, prévient l'ANSM. On se serre la ceinture, on ne constitue pas de stock et on ne râle pas sur le pharmacien s'il nous donne moins de paracétamol que sur la prescription : ils en ont le droit et ce n'est pas risqué.