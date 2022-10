La carte de l’Hexagone vire au rouge. L’épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés, s’est désormais étendue à presque toute la France métropolitaine. Les derniers jours ont été marqués par « un passage en phase épidémique dans huit nouvelles régions », indique Santé publique France dans un bilan hebdomadaire.

L’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est, la Guyane, la Normandie et les Pays-de-la-Loire sont concernés. La région PACA est quant à elle en phase pré-épidémique, tandis que la Corse reste pour l’heure épargnée. En Outre-mer, seule la Guyane est touchée par l’épidémie, mais Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique sont en phase pré-épidémique.





[#Bronchiolite] Bulletin hebdomadaire du 19 octobre

➡️ Poursuite de l’augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans

👉 Pour consulter le bulletin https://t.co/FPC75erGzk pic.twitter.com/QQY1BXS0Zz — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 19, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un millier de bébés hospitalisé en une semaine

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Dans certains cas, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

Au total, 2.959 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 10 au 16 octobre, un bond de presque moitié par rapport à la semaine précédente. Près d’un millier a finalement été hospitalisé.

Le nombre d’hospitalisations est ainsi plus élevé que ce qui est habituellement observé début octobre, confirmant le scénario d’une épidémie plus précoce pour la deuxième année d’affilée. Santé publique France avait prévenu, vendredi, qu’il fallait s’attendre à un « impact sur les services de pédiatrie », un discours relayé sur le terrain par nombre de soignants.