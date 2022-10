A Cannes, la vaccination antigrippe démarre « très mollement »

Jeannine et Jean-Pierre étaient là dès l’ouverture, ce mercredi matin, au centre de vaccination de Cannes, sur le boulevard Clémenceau. Ces deux retraités, de 82 et 71 ans, ont préféré ne pas attendre pour venir recevoir leur « dose » contre la grippe.

En plus des cabinets de médecins, ceux des infirmiers et de sages-femmes, et également des pharmacies qui le proposent, la municipalité organisait sa première permanence dans le cadre de la campagne nationale, lancée mardi. Avec une affluence bien en deçà de celle enregistrée lors des dernières années pré-Covid-19.





Jeannine et son conjoint Jean-Pierre, ce mercredi face à Carole Labbé - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Jeannine, elle, ne pensait « pas du tout manquer ça ». Elle demande d’ailleurs s’il lui faut un rappel contre le nouveau coronavirus. Ses anticorps sont encore hauts, elle pourra patienter jusqu’à la fin de l’année. Pour la grippe, c’est tout de suite. « Avant, je ne venais pas systématiquement. Mais depuis qu’on m’a diagnostiqué une maladie chronique il y a quatre ans, je le fais à chaque fois », explique l’octogénaire, son carnet de vaccination bien rempli entre les mains. « On se déplace dès qu’on reçoit le papier de la CPAM », appuie son conjoint. Pour l’heure, seules les personnes à risque et âgées peuvent bénéficier d’une dose, remboursées par la Sécurité sociale. Et ce n’est pas la foule des grands jours.

« C’est la première fois que je vois ça »

Avec eux deux, au total, moins d’une dizaine de personnes avaient pris rendez-vous ce mercredi matin. Dont un homme jeune atteint de diabète et Annick, 83 ans, qui « ne loupe pas un vaccin depuis dix ans ». « Ma mère est morte à cause de la diphtérie quand j’avais juste 7 ans. Alors je sais la chance que l’on a aujourd’hui d’avoir des vaccins », explique cette Cannoise, dernière à attendre son tour dans la salle d’attente du local ouvert par la municipalité.

« Ça démarre très mollement. C’est même la première fois que je vois ça, s’étonne Carole Labbé, la responsable du service vaccination de la ville de Cannes. C’est pourtant important de le faire, d’autant plus que les échos que l’on a de l’épidémie dans l’hémisphère sud ne sont pas bons. Elle pourrait être plus virulente cette année. » Et « certaines populations, particulièrement exposées à un risque de grippe sévère, demeurent insuffisamment vaccinées », rappelait mardi le ministre de la Santé François Braun.

La météo de la Côte d’Azur retarde les visites

Le Covid-19 aurait-il donc fait passer cette « star » de l’hiver au second plan ? « En 2019, nous avions fait 650 vaccinations contre la grippe. Aucune en 2020 vu la situation. Et 400 l’an dernier. Pour cette année, c’est le flou total, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, explique encore Carole Labbé. Traditionnellement, avec la météo que l’on a ici, les gens viennent un peu plus tard, plutôt en novembre. Mais là c’est inhabituel d’avoir si peu de monde au lancement de la campagne. »

Un lent démarrage qui se confirme également dans les officines. « Ça commence à peine mais c’est vrai que ça démarre doucement », abonde une employée de la pharmacie du Lycée Carnot, au nord de Cannes. Et elle aussi explique que « le soleil n’aide pas » : « On verra au final, mais sur la Côte d’Azur ça augmente un peu plus tard. »

A partir du 15 novembre, tous les Français pourront bénéficier d’un vaccin antigrippe s’ils le souhaitent, mais sans être remboursés par la Sécurité sociale s’ils n’ont pas un profil à risque ou s’ils ont moins de 65 ans.