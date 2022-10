Combien de bras tendrez-vous ? Un ? Deux ? Ce mardi, la France lance sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Et sur fond de huitième vague de Covid-19, les autorités sanitaires aimeraient bien inciter les Français éligibles à faire d’une pierre deux coups : se faire vacciner contre la grippe dans un bras, et contre le Covid-19 dans l’autre. Et ainsi éviter une double épidémie.

Qui est éligible à cette double vaccination ? Comment est-elle accueillie et comment se déroule-t-elle ?

Contrer la baisse d’immunité

Si pour l’heure, la grippe se résume à quelques cas sporadiques en France, les autorités sanitaires redoutent cette année une épidémie d’ampleur. « D’abord parce que l’épidémie de grippe observée dans l’hémisphère sud cet été durant l’hiver austral a été virulente, rappelle à 20 Minutes le Pr Jean-Daniel Lelièvre, immunologiste, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) et membre de la commission vaccination de la Haute autorité de Santé. Mais aussi parce que l’année dernière, la couverture vaccinale contre la grippe a été assez faible. Il y a donc une baisse de l’immunité en population générale, sur fond de baisse de respect des gestes barrières. D’où l’intérêt pour les personnes à risque de se faire vacciner sans attendre contre la grippe, et contre le Covid-19 ».

Sont à risque de développer une forme sévère des deux virus quasiment les mêmes personnes : celles de plus de 65 ans pour l’injection contre la grippe et de plus de 60 ans pour le vaccin anti-Covid. Ainsi que les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité sévère ou les patients atteints de certaines maladies chroniques comme le diabète. « Les personnes qui ont déjà eu leur deuxième rappel anti-Covid et dont la quatrième dose remonte à plus de six mois peuvent recevoir les deux vaccins en même temps, indique le Dr Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste, qui a déjà pratiqué la double vaccination l’année dernière. Les patients désireux de le faire ont tout à fait compris que l’efficacité du vaccin anti-Covid s’estompe et que leur immunité baisse, d’où les piqûres de rappel régulières. Et la perspective de faire d’une pierre deux coups et de recevoir le vaccin ciblant Omicron les rassure d’autant plus ».

Ainsi, 64 ans, Yvan est déjà dans les starting-blocks. « J’ai un profil multirisque, avec obésité, diabète, arythmie cardiaque et hypertension, donc je vais recevoir cette double vaccination sans hésitation ! » Idem pour Patrice, 69 ans : « je vais me faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe en même temps, comme je l’ai déjà fait l’année dernière. Je me suis fait vacciner contre la grippe par la médecine du travail tous les ans quand j’étais en activité, explique cet ancien infirmier. Je ne l’ai plus fait quand je suis parti à la retraite, mais je m’y suis remis depuis le début de la pandémie ».

Vaccination simultanée ou à intervalle ?

En revanche, parmi les témoignages de lecteurs et lectrices éligibles aux deux vaccins et qui ont répondu à notre appel, plusieurs comptent éviter toute vaccination. A l’instar de Christian, 69 ans, qui n’a « jamais fait le vaccin contre la grippe ou le Covid-19, et ne compte pas commencer ». Mais pour nombre de patients éligibles à la double vaccination et désireux de la faire, c’est plutôt le timing qui est au cœur des interrogations. C’est le cas de Sylvette, 68 ans, qui « souhaite faire les deux vaccins mais pas en même temps, plutôt à deux ou trois semaines d’intervalle ». Le ministère de la Santé le constate, « un certain nombre de nos concitoyens ont des réticences » malgré l’absence avérée de risque.

Des réticences qui laissent perplexe le Pr Lelièvre. « Pourquoi avoir peur de se faire vacciner contre les deux virus simultanément quand les enfants reçoivent en toute sécurité des vaccins hexavalents ciblant six pathogènes différents ? », s’interroge-t-il. L’immunologiste insiste : « il n’y a pas de toxicité ou de risque à faire une vaccination contre la grippe et le Covid-19 simultanément. D’autant que cela augmente l’adhérence et la facilité de vaccination : on ne mobilise son professionnel de santé et on ne se déplace qu’une seule fois, c’est beaucoup plus pratique ».

Déjà à jour de son rappel anti-Covid, Hervé, 66 ans et diabétique, « préfère toutefois attendre un mois pour le vaccin contre la grippe, pour être protégé si l’épidémie se déclare tardivement ». Comme cela a été le cas l’hiver dernier, avec une épidémie qui a culminé au printemps au lieu du tout début d’année. « La durée de protection du vaccin est de l’ordre de 6 mois », rappelle le ministère de la Santé. Il n’est donc « pas nécessaire d’attendre, ajoute le Pr Lelièvre, d’autant que c’est au risque de ne pas avoir eu le temps d’être immunisé lorsque l’épidémie sera là. Après l’injection, il faut deux semaines à l’organisme pour développer son immunité ».









La peur d’un état fébrile plus intense

Autant de raisons pour lesquelles la Haute autorité de santé (HAS) « maintient sa recommandation de coupler la campagne de rappel contre le Covid-19 à celle de vaccination contre la grippe. (…) L’injection concomitante des deux vaccins est possible si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts ».

Une possibilité qui séduit Elodie, 40 ans, enceinte de 3 mois : « N’avoir à me déplacer qu’une fois me semble bien, confie-t-elle. Mais j’ai peur d’avoir des effets secondaires plus costauds et avoir mal aux deux bras me fait peur car je ne dors que sur le côté avec mon ventre. Donc, pour le moment, je pense faire les deux vaccins simultanément, mais j’attends de voir mon gynécologue dans quelques jours avant de me décider ».

« Le principal effet rapporté par mes patients, c’est la douleur au point d’injection, confirme le Dr Bensoussan. Mais elle ne dure généralement que 24 à 36 heures », rassure-t-il. En outre, « on n’aura pas forcément plus de fièvre et un état fébrile plus intense parce qu’on aura reçu les deux vaccins en même temps, abonde le Pr Le lièvre. Ce n’est pas parce que vous pourriez avoir 38 °C de fièvre après une injection que vous aurez 40 °C après deux. Et l’avantage d’une vaccination simultanée, c’est de n’avoir cet état fébrile qu’une seule fois ».