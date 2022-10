Une piqûre ? Ou deux ? Ce mardi, la France lance sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Les autorités espèrent ainsi éviter une lourde épidémie de ce virus saisonnier, dans un contexte sanitaire déjà marqué par la huitième vague de Covid-19. A cette occasion, les personnes éligibles aux deux vaccinations peuvent, si elles n’ont pas encore reçu leur dose de rappel contre le Covid-19, se faire vacciner simultanément contre les deux virus. C’est précisément ce que souhaitent les autorités sanitaires, qui aimeraient bien inciter les Français éligibles à faire d’une pierre deux coups : se faire vacciner contre le Covid-19 dans un bras, et contre la grippe dans l’autre. Sont concernées les personnes de plus de 65 ans (plus de 60 ans pour le vaccin anti-Covid), les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité sévère (IMC supérieur à 40) ou encore les patients atteints de certaines maladies chroniques comme le diabète. Reste à savoir su les personnes concernées répondront à cet appel.

