Et si l’Allemagne reconnaissait les dangers cardiaques des vaccins contre le Covid-19 ? C’est ce que des internautes prétendent. Le message partagé plusieurs milliers de fois sur Twitter depuis le 12 octobre dernier : « Markus Söder, le ministre président de la Bavière, annonce l’activation du plan d’urgence dans les cliniques et les hôpitaux pour pouvoir accueillir les nombreux vaccinés ayant des problèmes cardiaques ou d’autres maladies comme le cancer. » Une vidéo en Allemand accompagne le texte.

Markus Söder, le ministre-président de la Bavière annonce l'activation du plan d'urgence dans les cliniques et les hôpitaux pour pourvoir accueillir les nombreux vaccinés ayant des problèmes cardiaques ou d'autres maladies comme le cancer. pic.twitter.com/ePorKAY8ee — Prunille (@hadjsev) October 12, 2022



Si ces révélations étaient avérées ce serait un coup de théâtre tant cette hypothèse a été réfutée depuis la commercialisation des différents vaccins. Les opposants à la piqûre estiment avoir enfin raison : « Nous l’avons dit depuis le début mais vous ne nous avez pas écoutés. » D’autres sont plus vindicatifs : « Continuez d’écouter vos gouvernements les moutons, et ne venez pas pleurer quand ce sera trop tard ! » Mais est-ce vrai ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Un seul discours pour preuve, cela a semblé un peu « léger » à quelques internautes. Et à raison, si des preuves fondées et scientifiques légitimes à mettre le doute existaient, ce serait déjà dans les gros titres. Cette vidéo est en réalité sortie de son contexte. Les mots prononcés en allemand sont bien de Markus Söder, le ministre président de Bavière, mais datent du 11 novembre 2021. A ce moment-là, il justifiait le déclenchement de « l’état de catastrophe », sorte d’état d’urgence sanitaire pour contrer la montée des cas de Covid-19.

Voici ce qu’a dit le ministre président dans cette vidéo : « L’état de catastrophe nous donne de vastes possibilités d’organiser mieux et plus en profondeur la gestion des hôpitaux, le transfert des patients, la mobilisation du personnel soignant, la coordination entre les hôpitaux. De sorte que les patients du Covid puissent être bien soignés, mais aussi, et c’est très important, les nombreuses personnes vaccinées qui souffrent d’une maladie cardiovasculaire ou d’une autre maladie, comme le cancer, et qui ont besoin d’un lit. C’est la raison principale pour laquelle l’état de catastrophe a été déclenché. »

Il ne s’agit donc en aucun cas d’un plan d’urgence pour des problèmes cardiaques ou autres maladies, comme l’affirme la publication. Ce plan servait bien à soigner les patients atteints du Covid et d’autres maladies.