La porte de sortie, ce n’est pas pour cette fois-ci. Le gouvernement a proposé des solutions de « sortie de crise » aux personnels de santé en Guadeloupe suspendus en raison de leur refus d’être vaccinés. En vain, a indiqué jeudi Joël Mathurin, directeur de cabinet du ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco.

« Selon les chiffres de l’Agence régionale de santé, ce sont 221 personnes [soignants, personnels administratifs et libéraux] qui sont concernées sur le territoire », a-t-il précisé, dont « 93 personnes du CHU ». Suspendus et sans salaire depuis plus d’un an, ces soignants demandent une réintégration dans leurs établissements, avec des tests PCR réguliers à la place du vaccin contre le Covid-19, ce que rejette le ministère de la Santé.









Des départs « à 40.000 euros minimum »

En visite en Guadeloupe, Joël Mathurin a proposé aux syndicats un « plan de départ exceptionnel » avec des ruptures conventionnelles majorées, en multipliant « par trois les indemnités proposées par les barèmes classiques ». Les départs « se feront à 40.000 euros minimum », a-t-il assuré. De quoi envisager « les reconversions de ces personnes qui sont en inadéquation avec les exigences de leur métier ».

« Nous permettrons également de partir en préretraite en assouplissant largement les dispositifs financiers », a expliqué l’émissaire du ministère, ajoutant que ces dispositifs seraient appliqués à « tout le monde », en Guadeloupe. Mais, a-t-il déploré, « la réponse des syndicats a été une fin de non-recevoir ».

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le « collectif des organisations en lutte » s’était déclaré dans un courrier « prêt à engager un processus de négociations » en vue de la « réintégration » de tous les personnels concernés, mais avait d’avance, refusé de « négocier des processus de licenciement ».