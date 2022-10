Ce seraient les deux petits derniers de la famille Covid. Alors que l'épidémie de coronavirus reste forte au niveau mondial, avec plus de 615 millions de cas confirmés au début du mois d'octobre, deux nouveaux mutants ont récemment fait leur apparition. Le sous-variant d'Omicron, baptisé XBB, émergerait dans plusieurs pays d'Asie, comme Singapour ou encore le Bangladesh depuis quelques semaines.

Selon BFMTV, XBB a été détecté dès la fin de l’année 2021 et serait responsable du regain actuel de l’épidémie à Singapour. Il serait « plus contagieux que Delta » mais également « moins virulent », affirme le site internet. Malgré la reprise des cas dans le pays, « le nombre de cas graves est resté relativement faible » et il n’existe pas « de preuve que le XBB provoque une maladie plus grave », a tenu à relativiser le ministère singapourien de la Santé mardi, selon BFMTV.

Autre sous-variant récemment détecté, le B.Q.1.1. Cette nouvelle souche d’Omicron serait apparue en France ces dernières semaines. Certains sites d’information ont assuré que les troubles digestifs pourraient être un des symptômes caractéristiques de ce nouveau sous-lignage, mais plusieurs spécialistes estiment dans le Parisien qu’il ne s’agit en réalité que de simples « spéculations », basées sur un « obscur site thaïlandais » sans réelles preuves scientifiques.