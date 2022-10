Les écharpes sont encore pour la plupart au placard, mais voilà déjà les premières maladies de l’automne et de l’hiver. Cette année, la bronchiolite est ainsi particulièrement précoce, touchant déjà la quasi-intégralité du territoire. Les derniers jours ont montré une « poursuite de l’augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans », selon un bilan hebdomadaire de l’agence Santé publique France.

Les régions Hauts-de-France, l’Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont passées au stade de l’épidémie. Et Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comt, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont considérées dans une phase préalable.

Un schéma saisonnier perturbé depuis la crise du Covid

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Mais elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Au total, 2.058 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 3 au 9 octobre, une nette progression par rapport à la semaine précédente. Près de 660 ont finalement été hospitalisés.









Le nombre d’hospitalisations est ainsi plus élevé que ce qui est habituellement observé début octobre, confirmant le scénario d’une épidémie plus précoce pour la deuxième année d’affilée. En temps normal, l’épidémie de bronchiolite suit le même schéma saisonnier d’une année sur l’autre : elle démarre entre fin octobre et mi-novembre, atteint un pic en décembre, se termine fin janvier voire fin février. Mais cette temporalité a été affectée depuis le Covid, dans de nombreux pays.