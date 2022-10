Le nez qui coule. La gorge qui brûle. Une toux irrépressible. Bref, des symptômes Covid compatibles, comme on dit. Mais pas au point de se faire tester, en tout cas pas de quoi empêcher d’aller quand même travailler. Ce n’est peut-être qu’un rhume, ou une rhinopharyngite, se diront une partie de celles et ceux qui toussent. Ou le Covid-19. Mais la flemme de se faire tester et aucune envie de se faire arrêter et de s’isoler une semaine à la maison. Après bientôt trois ans de pandémie, pour beaucoup, le virus inspire plus de lassitude que de peur, comme le confirme la nouvelle édition de l’enquête CoviPrev de Santé publique France sur l’évolution des comportements pendant l’épidémie, publiée il y a quelques jours et qui constate l’abandon quasi généralisé du port du masque.

