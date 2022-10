L’immobilier, les transports, l’alimentation, le bien-être, les vêtements, les voyages, les impôts… Être consommateur est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. C’est pour cette raison que 20 Minutes et son partenaire l’UFC-Que Choisir vous donnent rendez-vous deux fois par mois pour répondre à vos questions dans le Brief Conso.

Et cette semaine, les deux rédactions vous proposent de parler du CBD, la fameuse substance active du cannabis. Sa production et sa commercialisation sont légales en France, puisqu’elle ne contient qu’un très faible taux de THC, qui confère des effets psychotropes et entraîne une dépendance.

Huiles, tisanes, chocolat, boissons… Il en existe sous (presque) toutes les formes et pour tous les goûts. Mais si les fabricants vantent ses propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires, neuroprotectrices et antalgiques, peut-on vraiment attester que ses effets sont si miraculeux ? Dans les produits, les dosages de THC sont-ils respectés ? Peut-on être testé positif à un dépistage de stupéfiants si l’on en prend régulièrement ? Et si l’on suit un traitement médicamenteux, consommer du CBD est-il contre-indiqué ? Audrey Vaugrente, journaliste santé à Que Choisir, répond à vos questions.