17 millions. C’est le nombre de personnes éligibles à une dose de vaccin anti-Covid, dans le cadre de la campagne de rappel ouverte en France depuis ce lundi. Les personnes de 60 ans et plus, celles qui sont immunodéprimées et leur entourage, les résidents d’Ehpad, les femmes enceintes, ainsi que les enfants et adolescents à haut risque sont ainsi invités à se faire vacciner. Des populations cibles qui pour la première fois vont pouvoir recevoir les vaccins bivalents, visant la souche originelle du virus mais aussi des sous-variants d’Omicron, responsables de ce début de huitième vague épidémique.

Mais comment cette campagne de rappel est-elle accueillie par celles et ceux qui sont appelés à recevoir une dose supplémentaire de vaccin ? Ont-ils entendu parler des vaccins ciblant Omicron ? Parmi les lecteurs et les lectrices de 20 Minutes qui ont répondu à notre appel à témoignages, les avis sont partagés, entre les réfractaires pur jus, les hésitants et les convaincus de la première heure.

« Je ne suis pas vacciné, et je ne le serai jamais »

La vaccination anti-Covid, certains l’ont refusée en bloc dès son lancement, et n’ont jamais changé d’avis. A l’instar de Philippe : « Je ne suis pas vacciné, et je ne le serai jamais, plante-t-il. Je n’ai aucune confiance dans le gouvernement et son administration pour gérer la santé publique. » Un positionnement que ne comprend pas Didier*, qui a « plus confiance dans le consensus scientifique que dans le consensus complotiste », et qui « compte bien faire le rappel ».

Mais comme Philippe, Jean n’est jamais passé par la case vaccination Covid et compte bien continuer ainsi. « J’ai plus de 60 ans, je n’ai jamais été vacciné et les personnes de mon entourage non plus, et je n’ai porté le masque que le minimum. Pourtant, je n’ai jamais attrapé le Covid-19. »

Comme Jean et Philippe, la France compte une frange d’irréductibles réfractaires à la vaccination, comme le montre la troisième vague de l’enquête Slavaco sur les intentions de vaccination, publiée fin 2021. Selon le document, en décomposant les 10,5 % de répondants non vaccinés, « une majorité semble s’être fait un avis définitif sur ce sujet : 7 % sont "certains" de ne pas se faire vacciner, contre 3,5 % qui ne le feront "probablement pas" ».

« Ça ne sert à rien, j’ai quand même eu le Covid »

D’autres, comme Dominique, ont déjà été vaccinés contre le Covid-19, mais ne veulent plus recevoir de rappel. « Ça sert à rien, estime ce lecteur de 68 ans, qui souffre d’hypertension. J’ai eu le Covid après avoir été vacciné, et j’ai eu beaucoup de chance car mon organisme a su lutter pour me sortir de ce mauvais. Alors je ne suis pas près de me refaire vacciner. Je préfère rester reclus chez moi. » Et puis, renchérit Ouiza, « à ce rythme, prenons un abonnement ! Va-t-on également essayer de nous vacciner contre l’acné, la diarrhée et les maux de tête ? »

Pour le Dr Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’Union française pour une médecine libre (UFML), « c’est le signe d’un manque de pédagogie des autorités sanitaires. Près de deux ans après le début de la vaccination anti-Covid, on n’a toujours pas eu de campagne de communication qui explique clairement le fonctionnement du vaccin : faire le rappel ne vous empêchera pas de vous contaminer, mais il vous empêchera de développer une forme grave de la maladie, or votre lecteur n’a manifestement pas intégré que c’est le fait d’avoir été vacciné qui l’a protégé d’une forme grave de la maladie. En outre, le vaccin ne vous empêchera pas de contaminer votre prochain, mais il réduira votre capacité de contamination en diminuant votre charge virale. Quant au rythme des rappels, ce n’est peut-être pas la panacée, on préférerait qu’une seule dose confère une immunité plus longue, mais c’est l’arsenal – efficace – dont on dispose aujourd’hui. Et il faut bien garder à l’esprit que si on arrêtait la vaccination, on reviendrait au confinement ! »









« J’ai toujours un doute »

Doris, elle, hésite encore. « Ayant plus de 60 ans et une maladie auto-immune, je reçois régulièrement des messages m’indiquant que je suis éligible au rappel. Mais pour l’instant, je préfère attendre : j’ai toujours un doute sur les effets secondaires à long terme des vaccins, et les nouveaux, adaptés à Omicron, je ne les connais pas, donc je ne veux pas les tester pour le moment », explique-t-elle, préférant s’en remettre aux mesures de distanciation.

« Là encore, j’y vois un manque de pédagogie, analyse le Dr Marty. On a la chance d’avoir des vaccins nouvelle version, qui cible le variant responsable de ce début de huitième vague épidémique. Pourtant, je n’ai vu aucun spot à la télé qui explique les spécificités de ces sérums bivalents ! Il faut marteler que l’on est face à un virus qui fait des variants régulièrement, plusieurs fois par an. Le variant Omicron a engendré des sous-lignages plus transmissibles, plus résistants aux anticorps neutralisants. Or plus le virus circule, plus il est susceptible de donner naissance à d’autres souches pouvant entraîner de nouvelles vagues épidémiques, comme une boucle sans fin. L’intérêt de faire ce rappel avec des vaccins adaptés, c’est justement d’ajuster nos défenses à ces variants. »

« Je préfère les effets du vaccin à ceux du Covid »

Frédéric, lui, n’a pas besoin de se l’entendre dire deux fois. « J’ai 67 ans, du diabète, une pompe à insuline et un stimulateur cardiaque. J’en suis à quatre doses, et jusqu’à présent, j’ai eu la chance d’éviter le coronavirus, alors pourquoi ne pas continuer ? Je fais confiance au vaccin, et je suis enchanté de le recevoir. » Une précaution saluée par le Dr Marty, qui rappelle que le diabète et des problèmes cardiaques sont évidemment « des comorbidités qui augmentent les risques de formes graves du virus ».

Elisabeth, 64 ans, est elle aussi « pressée de faire le second rappel avec les nouveaux vaccins. Même si j’ai eu quelques effets peu agréables après les injections, pour avoir déjà eu Omicron, je préfère les effets du vaccin à ceux du Covid. »

« Je sais ce que cela m’a coûté de ne pas avoir été vacciné »

Quant à Eric, lui non plus ne s’est pas fait prier. « Dès l’annonce faite, j’ai aussitôt pris rendez-vous auprès de mon infirmier. Le vaccin un bienfait pour l’humanité : comparez les chiffres du Covid entre les pays vaccinés et ceux qui ne l’ont pas été, c’est édifiant. »

Et ce n’est pas Eddy qui dira le contraire : « je n’ai pas été assez vacciné enfant et j’ai eu la poliomyélite. Je sais ce que cela m’a coûté de ne pas avoir été vacciné. Aujourd’hui, je n’ai aucune hésitation. Je fais profondément confiance à la science, alors je me vaccine. »

Les personnes éligibles au rappel peuvent « être vaccinées en centre de vaccination, chez leur médecin traitant, en pharmacie, en cabinet infirmier ou encore en cabinet de sage-femme », indique le ministère de la Santé.

* Le prénom a été changé.