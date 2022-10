Les contaminations repartent à la hausse. Les hospitalisations aussi. Après bientôt trois ans de pandémie de Covid-19, le virus n’est pas décidé à nous lâcher, et montre les prémices d’une huitième vague. C’est dans ce contexte de reprise que s’est ouverte lundi la nouvelle campagne de rappel de vaccination anti-Covid. Avec une nouveauté : les personnes éligibles pourront recevoir un vaccin bivalent ciblant la souche originelle du Covid-19 et l’un des sous-variants d’Omicron, la souche aujourd’hui largement dominante.

Une dose supplémentaire proposée pour l’heure à quelques « populations cibles », a rappelé il y a quelques jours le ministre de la Santé, François Braun. Sont ainsi éligibles les personnes à risques de développer une forme grave de la maladie, à savoir les personnes de 60 ans et plus, celles qui sont immunodéprimées et leur entourage, les résidents d’Ehpad, les femmes enceintes, ainsi que les enfants et adolescents à haut risque. Tout comme les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Soit environ 17 millions de personnes.

Est-ce votre cas, vous êtes éligible au rappel vaccinal ? Quel est votre profil (plus de 60 ans, immunodépression, grossesse…) ? Comptez-vous vous faire vacciner ou pas ? Quelles sont vos motivations ? Saviez-vous que cette nouvelle campagne propose pour la première fois des vaccins adaptés au variant Omicron ? Racontez-nous.