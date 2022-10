CBD, cannabidiol… Peu importe comment vous le nommez, il s’agit des mêmes molécules, et vous en avez forcément déjà entendu parler, voire les avez testées. Depuis début 2022, la production et la commercialisation française de cette substance active présente dans la plante de chanvre sont autorisées. Le CBD vendu est extrait d’une variété de cannabis spécifique, dont la culture est autorisée puisqu’il contient moins de 0.3 % de THC. Le THC, justement, c’est la principale substance active du cannabis, qui est, par contre, interdit à la production et à la vente en France, puisqu’il confère des effets psychotropes et entraîne une dépendance.

Du côté du CBD, on lui attribue des propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires, neuroprotectrices et antalgiques. Mais ses produits dérivés tiennent-ils réellement leurs promesses ? L’UFC-Que Choisir a récemment alerté sur le flou thérapeutique qui entoure cette substance dans une enquête et un comparatif. Face à « un marché qui a évolué plus vite que la réglementation », confie Ludovic Rachou, président de l’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (Uivec), l’association rappelle que plusieurs facteurs demeurent obscurs. Notamment, les recommandations d’usage, la quantité nécessaire pour obtenir un effet ainsi que l''efficacité du composant.

Cette semaine, le Brief Conso fait sa rentrée. Et pour l’occasion, la rédaction de 20 Minutes vous propose de poser toutes vos questions sur le CDB. Une journaliste santé de l’UFC-Que Choisir, également coautrice de l’enquête, y répondra en vidéo.

Vous êtes perdu face à la diversité des produits à base de CBD ? Vous souhaitez savoir si la prise de certains traitements contre-indique la prise de CBD ? Si les dosages sont respectés dans les produits ? De quoi faut-il se méfier de manière générale ? Vous êtes enceinte et vous vous demandez si vous pouvez consommer du CBD ? Vous voulez savoir quel point de vente privilégier ? Posez-nous toutes vos questions.