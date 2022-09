Le seuil symbolique est atteint, faisant craindre une nouvelle vague de Covid-19. Le nombre de tests de dépistage de coronavirus a « de nouveau franchi » le million la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé, attestant de l’amorce d’une huitième vague épidémique.

La reprise est nette : avec 1.132.300 tests PCR et antigéniques validés entre le 12 et le 18 septembre, l’activité de dépistage est en « forte hausse » de 33 % par rapport à la semaine précédente, indique la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué. Ce baromètre de la crise sanitaire dépasse ainsi le seuil symbolique du million pour la première fois depuis six semaines, après avoir atteint en août ses plus bas niveaux depuis deux ans.

De nombreuses contaminations chez les enfants

Le rebond est particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans, dont le nombre de tests a presque doublé (+97 %) la semaine dernière. Ce qui tend à confirmer que la hausse observée des contaminations est « principalement portée » par cette classe d’âge, comme l’a relevé Santé publique France dans son dernier point hebdomadaire.

Enfants et adultes confondus, le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en deux semaines et dépasse désormais les 30.000 (en moyenne sur 7 jours). « Il y a objectivement une augmentation des cas, notamment chez les jeunes », reconnaît le directeur général de la Santé (DGS) Jérôme Salomon, dans un extrait du magazine « Complément d’enquête » qui sera diffusé jeudi soir sur France 2, mais déjà publié sur le site de France Info.

Piqûre de rappel

Le numéro 2 du ministère de la Santé estime néanmoins que « les Français ont parfaitement compris quelles étaient les réponses à cette ré-ascension des cas de Covid », à savoir « reprendre les gestes barrière qu’on connaît parfaitement et, pour toutes les personnes qui ont une indication à la vaccination, de faire leur rappel ».

Cette nouvelle injection pourrait se faire « en même temps que le rappel grippe », ajoute-t-il, « puisque ce sont les mêmes personnes âgées et fragiles qui doivent être vaccinées cet automne ».