La hausse prévue des dépenses de l’Assurance maladie pour 2023 pourra dépasser 3,5 % par rapport à 2022, a indiqué samedi la ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, sur France Inter. Le projet de loi de financement sur la Sécurité sociale « sera en hausse avec un Ondam (objectif national des dépenses d’assurance maladie) qui sera supérieur à 3,5 % », a dit la ministre.

Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre prochain, a ajouté Agnès Firmin Le Bodo. La ministre a eu un mot pour le système hospitalier qui est « malade depuis plusieurs années ».









L’Assurance maladie a présenté en juillet des mesures pour freiner ses dépenses à hauteur de 1,2 milliard d’euros l’an prochain, ce qui ne suffira pas à combler un déficit à deux chiffres. Ce déficit a été largement creusé par le Covid-19. Après les records abyssaux de 2020 (-30 milliards) et 2021 (-26 milliards), les pertes devraient encore atteindre 19 milliards cette année et se maintenir à plus de 13 milliards l’année prochaine et les suivantes.