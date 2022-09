« Aujourd’hui, c’est plutôt calme. » Dans les couloirs du service de réanimation médicale du CHU de Rennes, le docteur Adel Maamar profite de la relative sérénité de son unité. Ici, les patients admis sont dans des états très graves nécessitant une assistance permanente. Aide à la respiration, surveillance cardiaque, saturation en oxygène ou encore seringues d’admission sont toutes surveillées et « branchées » au malade. En cas d’alerte, tous les appareils usent du même procédé pour prévenir le personnel médical : elles sonnent, elles bipent, elles carillonnent. Mais surtout, elles agacent. « Nous avons fait le calcul. Dans le service, chaque patient génère entre 150 et 300 alarmes par jour. Dans une unité de huit lits comme celle-ci, ça représente plus de 2.000 alarmes par jour. Nous, on les entend tout le temps, même parfois le soir en s’endormant », poursuit le docteur Maamar.





Au CHU de Rennes, les alarmes sonores ont été réduites de 15 à 20% au sein du service de réanimation médicale. - C. Allain/20 Minutes

Certaines de ces alarmes sont dites « jaunes » pour les moins inquiétantes. D’autres sont classées « rouges » et sonnent beaucoup plus fort pour signifier l’urgence. Le problème de ces alertes incessantes, c’est qu’elles sont parfois inutiles. « A chaque alarme, les soignants doivent interrompre leur tâche, aller voir ce qu’il se passe. Ça les perturbe, ça les ralentit. Alors il faut que ce soit pertinent », poursuit le praticien hospitalier. Dans un service où toutes les portes restent en permanence ouvertes, le personnel soignant n’est pas le seul à en souffrir. Alors qu’ils sont déjà très faibles, les patients doivent aussi subir ces bruits permanents émanant de leur chambre ou de celle de leur voisin. « J’ai longtemps travaillé la nuit et je trouvais que le volume était hyper élevé. Nos patients ont besoin de calme, de sérénité. Quand ça sonne de partout, ça augmente le stress, on a l’impression que le service n’est pas maîtrisé », témoigne Nathanaël, infirmier en réanimation médicale.

Les seuils abaissés, sans mise en danger

Depuis quelques mois, la situation s’est pourtant améliorée dans ce service du CHU de Rennes. En partenariat sur cinq ans avec des conseillers de la marque Philips, qui fabrique une bonne partie des scopes (moniteurs de surveillance) du CHU, le personnel s’est penché sur la pertinence de tous ces sons. Pour en réduire le nombre, les soignants ont travaillé sur la réduction des seuils de déclenchement des alarmes mais aussi la meilleure installation des capteurs. Un choix payant : en quelques semaines, le nombre d’alertes a baissé de 15 à 20 % dans le service. « Il a fallu mener un énorme travail d’analyse de données pour voir quels seuils on pouvait abaisser, s’il y avait une saisonnalité, des variations dans la journée. Le plus difficile, c’était de convaincre qu’on n’allait pas mettre en danger nos patients », se souvient le docteur Adel Maamar. Le travail est pourtant loin d’être terminé. D’après les enquêtes menées, 70 à 80 % des alarmes qui sonnent en réanimation sont jugées comme « non pertinentes », c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas l’intervention d’un soignant.

La réduction de ce « bruit de fond » a évidemment eu des conséquences sur les conditions de travail du personnel. Moins perturbé par les alarmes, le service est devenu plus calme, chacun parlant moins fort que par le passé. « Quand il y a une alarme rouge qui sonne, on ne peut rien faire à côté. Maintenant, tout le monde fait plus attention, ça a généré une dynamique d’équipe », assure l’une des soignantes du service. Difficile pour l’heure de savoir ce qu’en pensent les patients. Bien souvent comateux, ces derniers ne gardent que peu de souvenirs de leur passage en réanimation. Mais les médecins en sont persuadés : un réveil dans un environnement apaisé limite clairement le post-traumatique.