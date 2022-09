Le syndicat de l’union française pour une médecine libre (UFML) a décidé d’alerter le grand public sur le nombre de rendez-vous manqués subis par les médecins. Comme le rapporte Le Parisien ce vendredi, les chiffres collectés par l’Union régionale des professionnels de santé d’Île-de-France font état de « deux rendez-vous non honorés en moyenne par jour et par médecin, soit plus de 28 millions de rendez-vous gâchés par an en France ».

Cela représenterait le temps de travail journalier de 4.000 médecins. Les praticiens sont nombreux à accuser la démocratisation des plateformes de rendez-vous en ligne, comme Doctolib. Ils pointent aussi du doigt la pénurie de médecins, notamment dans les déserts médicaux, qui pousse les patients à chercher des rendez-vous loin de chez eux et à ne pas prendre le soin de les annuler.

Le Code de la santé publique modifié ?

L’UFML a décidé de prendre à bras-le-corps le problème en diffusant des affiches sur ce sujet dans les cabinets des généralistes. De plus, il demande au Code de la santé publique de pouvoir facturer les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous sans prévenir.

Une réunion a été organisée entre les responsables de la plateforme Doctolib, les syndicats de médecine et les associations de patients afin de chercher des solutions viables. Doctolib refuse toutefois l’éventualité de radier les personnes récidivistes, pour ne pas remettre en question l’universalité des soins.