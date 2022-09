Alors que la saison de la raclette va prochainement débuter, des fromages en tranches ont été rappelés par Carrefour. Les barquettes de 400 grammes ont été commercialisées en France du 23 août au 20 septembre dernier, avertit Rappel Consommateur jeudi.

Le premier lot visé porte le numéro 1152223102 et la date de consommation est fixée au 19 octobre. Le second est le numéro 1152223102 qui doit être consommé de préférence avant le 8 novembre. Seuls les produits portant l’estampille FR 22 061 015 CE sont concernés, détaille le site gouvernemental.

Motif : Suspicion de contamination bactériologiquehttps://t.co/9ncEEY5D0j pic.twitter.com/3xHW4ijbpP — RappelConso (@RappelConso) September 22, 2022



Les détruire ou se faire rembourser

Les fromages sont rappelés à cause d’une suspicion de contamination bactériologique : la listeria. Ils ne doivent pas être consommés. Si le client l’a déjà mangé et qu’il présente de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, il est invité à consulter son médecin traitant. Vigilance également pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. »

Le consommateur est invité à détruire la barquette ou bien la rapporter en magasin. Il pourra alors demander un remboursement avant le 4 octobre prochain. Pour plus d’information, il peut également composer ce numéro de téléphone : 0 805 500 120.