On connaissait la fatigue persistante, l’essoufflement ou encore le brouillard cérébral. Mais pour de nombreuses personnes ayant contracté le virus, le Covid-19 aurait également pour séquelle la perte de cheveux.

Des cheveux qui tombent chaque jour par poignées et une source d’inquiétude pour celles et ceux qui en font l’expérience. Ce phénomène est-il bien imputable au coronavirus ? Cette perte de cheveux est-elle irréversible ou existe-t-il des traitements efficaces ?

Un phénomène classique des maladies infectieuses

Contaminée par le variant Omicron il y a quelques mois, Iris, cheveux longs jusqu’à la taille, a rapidement constaté qu’elle en perdait de manière significative. « Quand j’ai contracté le coronavirus, j’ai eu les symptômes classiques : maux de tête et de gorge, courbatures, fièvre, toux, fatigue intense et perte du goût et de l'odorat, décrit la jeune femme de 28 ans. J’ai traîné la toux et la fatigue un petit moment, puis je me suis sentie mieux et j’ai pensé que c’était derrière moi. Mais dans les semaines suivantes, à chaque coup de brosse et même à chaque fois que je passais simplement la main dans mes cheveux, j’ai remarqué que j’en perdais une bonne poignée ».

Comme elle, de nombreux patients témoignent de la même expérience sur les réseaux sociaux. Alors, y a-t-il vraiment un lien ? « Oui, ce phénomène touche environ 25 % des gens qui ont contracté le Covid-19, répond le Dr Isabelle Rousseaux, dermatologue et membre du Syndicat national des dermatologues-vénérologues. La perte de cheveux se manifeste dans les suites de la maladie, après guérison. C’est une séquelle, ou un symptôme persistant observé chez des personnes souffrant d’un Covid long ».

Le Covid-19 peut donc causer une chute de cheveux, à l’instar d’autres virus. « C’est assez communément observé chez des patients ayant contracté des maladies infectieuses causant une forte fièvre, une fatigue intense et un gros stress, détaille le Dr Rousseaux, c’est également le cas chez de nombreuses femmes après l’accouchement ». Ainsi, « quelques mois après avoir eu une forte fièvre – qui est un symptôme courant du Covid-19 – ou récupéré d’une maladie, de nombreuses personnes constatent une perte de cheveux notable », abonde l’Académie américaine de dermatologie, qui s’est penchée sur la question.

« L’effluvium télogène »

Remis de la maladie, « l’organisme en garde toutefois quelques stigmates. Il peut s’opérer une sorte de sidération de la croissance du cheveu, poursuit le Dr Rousseaux. Normalement, les cheveux passent par trois phases et quand tout va bien, la majorité des cheveux sont en phase de croissance, une petite partie est en phase de repos et une partie minoritaire est en phase de chute. En pratique : après la phase de croissance, qui dure entre trois et six ans, le cheveu arrête de pousser et passe en phase de repos, avant de tomber. Mais quand le Covid-19 perturbe le cycle capillaire, les cheveux cessent leur croissance et tombent : c’est ce qu’on appelle l’effluvium télogène ».

Mais pas de panique, « c’est un phénomène normal, dans la mesure où cela fait partie du cycle de vie du cheveu, rassure la dermatologue. En temps normal, une personne va perdre entre 50 et 100 cheveux par jour, mais après un Covid, cela peut être un peu plus. Mais la perte est diffuse, répartie sur l’ensemble du cuir chevelu, cela ne cause pas de trous ». Et selon les observations, « davantage de femmes sont touchées, relève le Dr Rousseaux. Peut-être y a-t-il une influence hormonale, mais il est également possible que le fait d’avoir les cheveux longs rende la perte de cheveux beaucoup remarquable par les femmes, qui voient les cheveux s’amasser dans leur brosse ».

Un phénomène passager

De son côté, Iris, « espère que ce n’est que ce symptôme ne va pas persister trop longtemps, ça fait plusieurs semaines que ça dure et je commence à m’inquiéter ». Mais « lorsque la cause de la chute de cheveux est due à la fièvre, à une maladie ou au stress, les cheveux ont tendance à revenir à la normale d’eux-mêmes », rassure l'Académie américaine de dermatologie​. Heureusement, « c’est un phénomène passager, complète le Dr Rousseaux. La phase de chute exacerbée dure généralement trois à quatre mois, ensuite, le cycle capillaire retrouve son rythme normal et la repousse reprend. En revanche, le souci quand on a les cheveux longs, c’est que la repousse va prendre du temps avant de récupérer la longueur d’origine. On peut avoir un intervalle un peu long durant lequel on aura l’impression d’avoir moins de masse capillaire ».

Pour y remédier, Iris « songe à suivre une cure de compléments alimentaires pour accélérer la repousse. Ma pharmacie en vend en gélules et même en gummies, je me dis que ça ne peut pas faire de mal ». Mais pour le Dr Rousseaux, « ces cures, c’est du pipeau ! D’abord, la pousse du cheveu suit son propre rythme : elle a une croissance programmée comme un ordinateur, d’environ un centimètre par mois et rien ne peut l’accélérer. Par ailleurs, à la différence des médicaments, il n’existe à ce jour aucune législation sur les compléments alimentaires. Ces derniers mettent donc en avant beaucoup de promesses, mais sans résultats ». Toutefois, puisque le stress peut influer sur la santé des cheveux, « suivre une cure peut avoir un effet psychologique : on pense que ça va aider et cela peut réduire le stress. Mais l’effet le plus notable sera surtout sur le porte-monnaie ! S’il n’y a pas de retour à la normale après six mois, il faut en parler à son médecin. Mais dans la grande majorité des cas, il faut simplement s’armer de patience ».