Il a ouvert ses portes ce mercredi après-midi à 13h30. Deux mois après l’ouverture de la vaccination préventive contre la variole du singe (Monkeypox) en France, un centre de vaccination spécifique vient d’être mis à la disposition par la ville de Nantes au sein du gymnase Léo-Lagrange.

Accessible sur réservation uniquement via Doctolib, l’équipement sportif, situé juste à côté de la piscine Gloriette, proposera jusqu’à 360 créneaux hebdomadaires par semaine, les mercredis, samedis et dimanches après-midi. Six professionnels de santé, ainsi que six agents municipaux, sont mobilisés pour accueillir les patients.

En complément des hôpitaux

« Il y avait une demande importante pour la vaccination. Les créneaux de ce mercredi étaient déjà complets. Ceux de samedi et de dimanche le sont quasiment », indique l’agence régionale de santé (ARS).

En Pays-de-la-Loire, la vaccination contre la variole du singe était déjà possible dans six établissements de santé, dont le CHU de Nantes. Quelque 3.650 cas confirmés de personnes positives au Monkeypox ont été recensés à ce jour, dont 80 dans cette région.

La Haute Autorité de santé recommande de proposer la vaccination dite préventive

aux personnes particulièrement exposées au risque de contracter la maladie, en particulier les personnes ayant des relations sexuelles avec de multipartenaires.