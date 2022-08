Nouvelle tuile pour Doctolib. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux passe un sale été et enchaîne les polémiques. Franceinfo révèle vendredi que le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour « exercice illégal de la médecine » visant deux faux médecins qui pratiquaient apparemment depuis plusieurs semaines sur le site, sans le diplôme adéquat.

Selon le site d’information, ils se faisaient passer pour des psychiatres avant d’être repérés puis dénoncés par une patiente mère de deux enfants de 10 et 11 ans atteints d’un trouble de l’attention avec hyperactivité. Lorsqu’elle a parlé de la pathologie de ses enfants qui s’appelle le TDAH, en utilisant l’abréviation, à l’un de ces faux médecins nommée Laura Smith, elle a « bien vu qu’elle ne comprenait pas ». Mais les soupçons de la patiente s’aggravent lorsqu’elle ne reçoit pas l’ordonnance et une feuille de soins erronée. En juin, elle dépose plainte, tout comme le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault.

Polémique sur les naturopathes

La plateforme, bien utile pendant la pandémie de Covid-19, a déjà été épinglée cette semaine. Des professionnels de santé et des patients ont reproché au groupe de permettre à ses utilisateurs de prendre rendez-vous chez des naturopathes, dont certains ayant des pratiques dangereuses, proches du charlatanisme et de dérives sectaires.

L’Ordre des médecins a alors demandé mardi à Doctolib de renforcer ses règles éthiques pour s’inscrire sur la plateforme. Face à la polémique, le groupe avait déjà indiqué lundi suspendre 17 profils de praticiens. Il a annoncé mercredi, dans un communiqué, avoir pris une « première série de mesures » (…) « visant à renforcer ses procédures de vérification et de signalement des professionnels référencés sur son site ».

Pour les praticiens exerçant des activités de bien-être non réglementées, qui représentent 3 % des praticiens de Doctolib et 0,3 % des rendez-vous pris (dont font partie les naturopathes), une équipe dédiée va vérifier leur identité et leur fiche de présentation. Une première mise à jour de la page d’accueil du site a été effectuée, en mentionnant de manière explicite qu’ils ne sont pas des professionnels de santé, a assuré Doctolib.