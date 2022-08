Il a fait le choix de se protéger. Ce dimanche, l’acteur Tom Holland a annoncé sur Instagram à ses 67 millions d’abonnés sa décision de se retirer des réseaux sociaux. Le but : préserver sa santé mentale. Dans la vidéo, déjà visionnée plus de 20 millions de fois, l’interprète de Spiderman explique « trouver Instagram et Twitter surstimulants, accablants (…). Je vrille quand je lis des choses sur moi en ligne, confie l’acteur de 26 ans. Donc j’ai décidé de me retirer des réseaux sociaux et supprimer les applis ». Dès 2018, Selena Gomez a pris la même décision. La star aux 343 millions d’abonnés Instagram a fait une croix sur les réseaux sociaux, estimant qu’ils avaient un effet délétère sur sa santé mentale. Comme eux, de plus en plus de jeunes font le choix de s’en tenir à l’écart. Entre les heures passées à scroller et l’impression que les autres ont une vie plus trépidante, beaucoup ont décidé de zapper les réseaux de leur existence.

Your browser does not support HTML5 video.

Est-ce votre cas ? Comme Tom Holland, vous avez fait le choix de vous retirer des réseaux sociaux pour vous épargner leurs effets délétères sur votre santé mentale ? Qu’est-ce qui a fini par vous peser le plus avec les réseaux sociaux ? Les heures passées (et perdues) devant l’écran, la pression de la mise en scène de soi et la quête de likes, ou encore l’impression que votre vie semblait moins belle que les autres ? Depuis quand avez-vous laissé tomber Instagram, Twitter ou encore TikTok ? Avez-vous retrouvé un mieux-être ensuite ? Avez-vous eu la tentation de retourner sur les réseaux ? Y avez-vous cédé ? Racontez-nous.