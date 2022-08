Dur été pour les allergiques au pollen ! Avec les fortes chaleurs, les grains de pollen d’ambroisie se dispersent plus facilement dans l’air. Ils « sont de plus en plus présents et viennent déjà fortement gêner les allergiques avec un peu d’avance sur l’an dernier », vient d'annoncer le Réseau national de surveillance aérobiologique sur Twitter. En France, entre 1 et 3,5 millions de personnes seraient allergiques à l’ambroisie selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses).

Bulletin allergo-pollinique du 05 août 2022

Ambroisie, canicule et pollution ne font pas bon ménage

Les pollens d'ambroisie sont de plus en plus présents dans l'air et viennent déjà fortement gêner les allergiques avec un peu d'avance sur l'an dernier...https://t.co/x8uuZJYofL pic.twitter.com/iSREmLM9WB — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) August 5, 2022



« Le risque d’allergie associé aux pollens d’ambroisie sera de niveau moyen dans les départements fortement infestés comme le Rhône, la Drôme, l’Ain, l’Isère, l’Ardèche, la Nièvre, l’Allier », précise le Réseau de surveillance.

Un pollen très allergisant

Eternuements, obstruction nasale, conjonctivite, rougeur, gonflement des paupières…. Les symptômes de l’allergie aux pollens d’ambroisie sont similaires à ceux provoqués par les autres pollens. Mais ils apparaissent plus rapidement. Quelques grains de ce pollen très allergisant suffisent à gêner les allergiques. Pour prévenir son expansion, une plateforme destinée au signalement des plantes avant leur grenaison a été mise en ligne.

Agir contre l'expansion de l'ambroisie est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de toutes et tous! C'est encore le bon moment pour signaler l'ambroisie avant la grenaison de la plante pour ainsi limiter son expansion : https://t.co/UcqwvhDRSU pic.twitter.com/RPEspYir35 — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) August 5, 2022



« La saison pollinique démarre tout juste et devrait se poursuivre jusqu’à septembre » prévient le Réseau national de surveillance aérobiologique. « Attention aussi aux pics de pollution attendus dans les grandes villes », ajoute-t-il. Ces derniers favorisent également la propagation du pollen.