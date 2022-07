C’est au programme pour la rentrée. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la « conférence des parties prenantes » sur la santé débutera en septembre. Elle donnera ensuite lieu à des décisions au « début de l’année prochaine », a précisé ce mercredi le ministre de la Santé.

Initialement prévue dès juillet, la « grande conférence » sur l’accès aux soins s’étendra finalement « de début septembre jusqu’à décembre », a indiqué François Braun sur franceinfo, annonçant des décisions « pour le début de l’année prochaine ».

Les soignants, les élus et les soignés

Vantant « une nouvelle modalité de travail », il a souligné qu’outre l’Etat, « qui assurera son rôle dans cette concertation », trois autres catégories d’acteurs seront « systématiquement associées aux travaux » : les soignants, les élus « qui vont devoir aussi prendre leurs responsabilités » et « les soignés, dont il faut qu’on entende ce qu’ils ont à nous dire » – à cette fin, une plateforme pour recueillir les contributions citoyennes « va voir le jour tout début septembre ».

Pour l’heure, le ministre multiplie les rencontres avec « les organisations syndicales, de médecins, de paramédicaux, les fédérations [hospitalières] » afin de « construire les principaux thèmes de cette concertation ». Interrogé sur une éventuelle contrainte à l’installation des médecins libéraux dans les déserts médicaux, il a assuré qu’il n’y aurait « aucun tabou sur le sujet », tout en affirmant qu'« il n’y a pas de solution miracle ».

Coordination et « chapeau »

« On sait qu’il y a des solutions qui sont opérationnelles et d’autres qui ne le sont pas, elles seront toutes sur la table (et) je prendrai les décisions qui s’imposent », a-t-il ajouté.

Le tout en coordination avec le « conseil national de la refondation » annoncé par le chef de l’Etat, qui débutera également en septembre et sera « le chapeau » dans lequel « la conférence des parties prenantes va s’intégrer », a précisé François Braun.