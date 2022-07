Le gouvernement a-t-il réagi assez rapidement face à l’épidémie de variole du singe ? Si le ministre de la Santé assure ce mercredi que la France « a réagi extrêmement vite » et « n’a pas pris de retard » dans son plan vaccination, cet avis n’était pourtant pas partagé de tous en début de semaine.

Dans un article publié lundi, plusieurs centres de vaccination français nous rapportaient que les doses de vaccins contre la maladie ne leur étaient pas encore parvenues. L’association Act Up-Paris dénonçait dans nos pages un manque de doses et de créneaux disponibles pour se faire vacciner. Même la Mairie de Paris soulignait un manque de soignants pour vacciner préventivement, en deux doses, toutes les personnes à risques en Ile-de-France.

42.000 doses déstockées

Ce mercredi, le ministère de la Santé assure à 20 Minutes avoir mis un coup d’accélérateur. Concernant les problèmes d’approvisionnement des centres de vaccination gérés par les agences régionales de santé, le ministère nous assure qu’« à date, l’ensemble des besoins exprimés par les ARS ont été satisfaits ».

Il ajoute que « 42.000 doses ont d’ores et déjà été déstockées des stocks stratégiques » et que « 32.000 » d’entre elles étaient disponibles sur le territoire national dès lundi 25 juillet. « Des approvisionnements sont prévus en août, en septembre et dans les mois suivants », nous précise-t-on.

Plus de centres, plus de soignants

Quant au nombre de créneaux pour se faire vacciner, là aussi le ministère de la Santé assure avoir mis les bouchées doubles, « notamment sur les zones de vacances ». Le nombre de centres de vaccination est passé de 70 au 1er jour de l’élargissement de l’indication vaccinale, à « près de 118 centres » 10 jours plus tard.

Cette extension s’accompagne d’une hausse du nombre de personnels soignants pour injecter le fameux sérum. Selon un arrêté pris par le ministre de la Santé, « les retraités et les étudiants en santé pourront vacciner ». Le gouvernement entend ainsi « augmenter encore le nombre de plages de vaccination ouvertes ».