Paris a enfin un centre spécifique pour vacciner contre la variole du singe. Le centre Edison, dans le 13e arrondissement, a ouvert ce mardi et fonctionnera dans un premier temps avec une dizaine de vacataires professionnels de santé du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures et le samedi matin. Jusqu’à présent, l’Ile-de-France comptait douze hôpitaux et cinq centres de santé sexuelle (CSD) où il était possible d’être vacciné.

Selon Anne Souyris, adjointe de la maire de Paris à la santé, le recrutement de 13 personnes à temps plein pourrait permettre d’injecter 4.000 doses par semaine, contre environ 2.500 la semaine passée, hôpitaux de Paris et centres municipaux confondus. « Il faudrait arriver à 10.000 doses par semaine à Paris », estime l’élue EELV. Des recrutements supplémentaires pourraient aussi permettre d’ouvrir un deuxième lieu de vaccination spécifique d’ici la fin de la semaine, ajoute-t-elle.

Selon Santé publique France, la région capitale recensait jeudi en nombre de résidents près de la moitié (726) des 1.567 cas confirmés en France. Pour Aides, ce sont de 100.000 à 300.000 personnes qui auraient besoin d’une vaccination anti-variolique dans l’Hexagone.

« Qu’en septembre, tout le monde soit vacciné »

La Mairie de Paris réclame des « mesures d’urgence » de l’Etat pour obtenir plus de doses et de personnel vaccinant contre la variole du singe. Les 30.000 doses de vaccin déstockées annoncées vendredi par le ministère de la Santé, « c’est complètement insuffisant », estime Anne Souyris, pour qui il en faudrait dix fois plus pour vacciner préventivement – en deux doses – toutes les personnes à risques en Ile-de-France.

Comme d’autres associations de lutte contre le Sida et d’élus de gauche, très critiques vis-à-vis de la campagne de vaccination ouverte le 11 juillet, Anne Souyris réclame au gouvernement un « dispositif beaucoup plus sérieux et beaucoup plus rapide en termes de recrutement » pour trouver le personnel vaccinant « pour le mois et demi de vacances qui nous reste ». « Il faut qu’en septembre tout le monde soit vacciné, estime l’adjointe de la maire Anne Hidalgo. On l’a fait contre le Covid, on doit pouvoir le refaire. »