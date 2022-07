Alors que l’on compte désormais 14.500 cas de variole du singe recensés dans 70 pays, l’Organisation mondiale de la santé se réunit ce jeudi pour en déterminer la gravité de l’étendue de la maladie. Ce Comité d’urgence se chargera d’évaluer les indicateurs épidémiologiques

« Indépendamment de la recommandation du Comité, l’OMS continuera de faire tout son possible pour stopper la variole du singe et sauver des vies », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’agence onusienne, en conférence de presse mercredi. Lors d’une première réunion le 23 juin, la majorité des experts avait recommandé au Dr. Tedros de ne pas prononcer l’urgence de santé publique de portée internationale.

La France parmi les pays les plus touchés d’Europe

Au 18 juillet, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (CEDC) recense 7.896 infections par le virus de la variole du singe. L’Espagne est la plus touchée, avec 2.835 cas, suivie de l’Allemagne (1.924), la France (1.450), les Pays-Bas (656) et le Portugal (515), la majorité des cas concernant « des groupes d’hommes ayant des relations avec des hommes âgés de 18 à 50 ans ».

Hors d’Afrique, « 99 % des cas recensés sont des hommes », a indiqué mercredi la Dr. Rosamund Lewis, la principale experte de l’OMS pour la variole du singe, et 98 % d’entre eux sont « des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et principalement ceux qui ont de multiples récents partenaires, nouveaux ou anonymes ».

Des vaccins encore trop rares

« Même si nous voyons une tendance à la baisse dans certains pays, d’autres font toujours face à une augmentation, et 6 pays ont recensé leurs premiers cas la semaine passée », a déclaré le Dr. Tedros. « Certains de ces pays ont un accès bien moins important aux diagnostics et aux vaccins, ce qui rend la flambée de cas plus difficile à tracer et à stopper », alors que les stocks de vaccins sont rares, a-t-il ajouté.

L’entreprise danoise Bavarian Nordic, l’unique laboratoire produisant un vaccin autorisé contre la variole du singe, informait mardi avoir reçu une commande d’1,5 million de doses, majoritairement livrées en 2023, d’un pays européen dont le nom n’a pas filtré, alors que les Etats-Unis ont commandé 2,5 millions de doses.