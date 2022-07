Au plus fort des premières vagues du SARS-Cov2, les lits des services de réanimation étaient plus souvent occupés par des hommes que par des femmes. La pandémie a permis de montrer qu’elles résistaient mieux au Covid-19 que leurs homologues masculins grâce à une réponse immunitaire plus performante face à cette infection. Ce qui est aussi le cas avec d’autres virus comme la grippe ou le VIH.

Selon une récente étude réalisée par une équipe mixte de l’Inserm, du CNRS, de l’université Toulouse III – Paul-Sabatier et du CHU de Toulouse, publiée dans la revue eBioMedicine, des facteurs hormonaux et génétiques peuvent expliquer cette différence, et continuent à jouer un rôle même chez les femmes plus âgées.

On savait déjà que lorsqu’un virus de type ARN attaque, des cellules baptisées pDC arrivent à détecter sa présence grâce à un leur récepteur TLR7. Elles réagissent aussi pour se défendre et relarguent dans le sang des cytokines, en particulier celles que l’on appelle interférons de type 1, une armée de molécules antivirales puissante, prompte à inhiber la réplication du virus.

« Quand on active ce récepteur TRL7, les femmes produisent en général plus d’interférons que les hommes. Le gène TRL7 est sur le chromosome X, en deux copies chez les femmes », rappelle Jean-Charles Guery, directeur de recherche Inserm, coauteur de l’étude. Si ce mécanisme dans l’immunité était connu, les études jusqu’à présent s’étaient penchées sur des sujets plutôt jeunes, de moins de 60 ans. Or, si l’âge est un facteur de risque aggravant, les patientes plus âgées résistaient toujours mieux que les hommes de leurs générations.

Après avoir scruté de près une cohorte de 310 femmes et hommes de 19 à 97 ans en bonne santé apparente, les chercheurs ont regardé de plus près la production d’interférons lorsque le récepteur TRL7 est titillé par la présence de virus. « On a observé que cette réponse immunitaire était maintenue avec l’âge. Y compris chez les personnes de plus de 80 ans, on avait plus d’interférons chez les femmes que chez les hommes. A un âge avancé, le biais de sexe se maintient, les femmes vont mieux contrôler le virus pendant la phase précoce, où elles vont produire plus d’interférons. Il implique cette fois un mécanisme qui n’est plus lié aux œstrogènes, puisque leur production diminue avec l’âge, mais probablement à des effets génétiques », poursuit Jean-Charles Guéry.

Une étude clinique pour tester un booster d’interférons

Maintenant que l’on a décrypté comment la réponse immunitaire se met en place, les scientifiques vont essayer de l’utiliser pour réussir à l’activer et ainsi donner de meilleures armes aux personnes infectées. Un essai clinique pourrait ainsi se mettre en place à Toulouse dans les semaines à venir sur une molécule développée par une société américaine.

Celle-ci devrait booster cette production d’interférons chez les personnes âgées. « On essaie ainsi de voir si, sur les personnes qui prennent cette molécule, il y a une réponse, et booster les défenses immunitaires. Cela pourrait être contre le Covid, mais aussi la grippe saisonnière », conclut Jean-Charles Guéry.