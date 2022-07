Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé mercredi la saisine imminente de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Conseil national d’éthique (CCNE) sur le « sujet épineux » des soignants non vaccinés contre le Covid-19.

« Je me suis engagé à saisir dans les jours qui viennent les autorités de santé sur cette question particulière », a-t-il indiqué au Sénat lors d’une audition sur le projet de loi « de veille et de sécurité sanitaire », précisant ensuite que la requête serait adressée à la HAS et à la CCNE « cette fin de semaine ».

« Sujet épineux »

La situation des soignants suspendus, cheval de bataille des oppositions – notamment du RN et de LFI – depuis l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale à l’automne 2021, s’est à nouveau invitée dans les débats à l’Assemblée nationale, où Braun a fait savoir la semaine dernière qu’une réintégration n’était toujours « pas d’actualité ».

Sur « ce sujet épineux », le ministre a répété devant les sénateurs de la commission des lois que la sanction touchait « environ 12.000 » personnes, qui « ne sont pas que des soignants », soit « à peu près 0,4 % de l’ensemble des professionnels de santé ». Une estimation complétée par un chiffre attribué à la Fédération hospitalière de France (FHF) : « sur 263.000 infirmières de service public hospitaliers, moins de 500 sont concernées par cette suspension ».

Assurant vouloir « suivre l’avis des scientifiques », Braun a ajouté qu’il demanderait à la HAS et au CCNE de répondre à la saisine « le plus rapidement possible ». Il entend ensuite réunir « très rapidement » les syndicats de soignants « pour leur présenter ces avis et discuter des suites à donner », souhaitant « avoir une discussion transparente avec eux, (afin) que chacun prenne ses responsabilités, non pas sur des idées mais des arguments scientifiques précis ».