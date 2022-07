Se protéger du soleil l’été n’est pas une option. Mais il existe certaines situations où la peau nécessite plus que jamais une protection adaptée. Et alors que certains sont déjà partis ou font leurs bagages pour aller bronzer à la plage, en montagne ou à la campagne, il n’est jamais trop tard pour acheter crème, pansement, spray, vêtements en coton. Et surtout rappeler les bons conseils. 20 Minutes a donc listé les cinq cas où la peau a besoin d’un petit coup de pouce pour se défendre face aux UV.

Une cicatrice

Quels sont les risques ? « Tant que la cicatrice est rouge, qu’elle gratte ou pique, il ne faut pas l’exposer du tout au soleil », tranche Martine Baspeyras, dermatologue à Bordeaux et membre du Groupe de dermatologue esthétique et correctrice (Grdec). « Il faut éviter les coups de soleil sur une zone cicatricielle, parce qu’il y a un risque de cancer de la peau plus qu’ailleurs », complète Isabelle Gallay, dermatologue et vice-présidente du Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV).

Il y a une deuxième raison, esthétique cette fois : exposer sa cicatrice au soleil, c’est risquer de modifier la cicatrisation. « Quand c’est rouge, les cellules qui fabriquent le pigment sont très sensibles à l’inflammation, donc elles vont réagir avec une production de mélanine importante. On appelle ça l’hyperpigmentation. C’est-à-dire que la cicatrice devient marron foncé si on prend le soleil tant qu’elle est inflammatoire. »

Combien de temps faut-il éviter le soleil ? « En général, on dit aux patients d’attendre un an avant d’exposer une cicatrice au soleil », reprend Isabelle Gallay. La cicatrisation prend souvent plus de temps qu’on ne le croit. « Même quand elle est belle, fine au bout de quelques semaines, elle peut s’élargir parce que le derme, en dessous, n’est pas cicatrisé si vous ne faites pas attention », prévient Martine Baspeyras.

Quel conseil suivre ? Si vous vous êtes fait opérer ou retirer un grain de beauté depuis moins de deux mois et que vous avez prévu un séjour à la plage, la dermatologue conseille de protéger la cicatrice avec du micropore couleur peau, des pansements contenant du silicone. Discret donc, et moins douloureux quand on l’enlève. « En le collant sur la cicatrice, non seulement ça améliore la cicatrisation, car ça guide l’agencement des fibres, mais ça protège aussi des UV, explique-t-elle. Et on n’a pas besoin de l’enlever pour se laver, se baigner… »

Un tatouage

En cas de tatouage récent également, il faut faire attention. - Canva

Quels sont les risques ? « Il y a un risque que la peau cicatrise mal, mais également que les pigments réagissent au soleil, liste Isabelle Gallay. Particulièrement les pigments rouges. On risque alors une réaction de photosensibilisation : la zone du tatouage va gonfler, apparaître en relief… »

Combien de temps faut-il éviter le soleil ? Au moins deux mois.

Quel conseil suivre ? Il vaut mieux éviter de s’exposer au soleil entre 11h et 16h, mettre un vêtement couvrant la zone tatouée. Sinon, mettre de la crème avec un indice 50 toutes les deux heures. « Des recommandations de base à utiliser encore plus sur cette peau fragilisée », insiste Martine Baspeyras. Qui ajoute : « il faut faire attention : le temps de cicatrisation dépend de la localisation. Plus vous vous éloignez du visage, plus c’est long à cicatriser : chevilles, bas du dos, il y a moins de densité des follicules pileux (à partir duquel le poil et le sébum sont produits) à partir de la mâchoire. » Patience donc, si vous venez de vous faire tatouer une planche de surf sur la cheville…

Un piercing

Si vous avez une piercing, en particulier sur le nombril, zone très exposée au soleil, il faut protéger la zone pendant plusieurs mois. - Canva

Quels sont les risques ? Quand on vient de faire un piercing, la peau est en train de cicatriser, il faut donc accompagner avec précaution ce processus. « On peut voir des cicatrices hypertrophiques après un piercing : ça gonfle et ça fait un nodule, prévient Isabelle Gallay. Dans ce cas, la lumière peut justement atténuer la réaction inflammatoire, à condition qu’elle ne soit pas forte. » Voilà pourquoi la dermatologue conseille d’exposer sa cicatrice à petite dose, le matin, quand le soleil ne risque pas de brûler la peau endommagée.

Combien de temps faut-il éviter le soleil ? Les recommandations sont les mêmes que pour une cicatrisation lambda : entre deux mois et un an sans exposition longue au soleil.

Quel conseil suivre ? Si on vient de se faire percer le nombril, on va choisir un maillot une pièce ou un trikini, et on oublie le crop-top pour cet été ! « On pense aussi à emporter les sticks solaires, comme un stick à lèvres, mais plus large, c’est petit donc pratique », ajoute Martine Baspeyras.

Des prothèses mammaires

Illustration d'une prothèse mammaire. En cas de reconstruction mammaire, les patientes doivent faire extrêmement attention à ne pas s'exposer longtemps et à choisir des maillots de bain clairs. - Canva

Quels sont les risques ? Il faut bien différencier les prothèses mammaires suite à une reconstruction et une augmentation mammaire pour des raisons esthétiques. Cette dernière ne risque rien. « Les patientes qui ont eu une reconstruction mammaire après un cancer ont des tissus particulièrement fins entre la peau, la prothèse et le muscle, alors qu’avec une augmentation, il reste de la glande mammaire qui fait barrière, justifie Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne à l 'Institut du Sein Paris. Par ailleurs, la mastectomie ayant supprimé toutes les terminaisons nerveuses, elles ont une sensibilité cutanée affaiblie et ne vont donc pas sentir la brûlure. Enfin, elles ont souvent fait de la radiothérapie, laquelle fragilise la peau. »

Voilà pourquoi, depuis quelques années, la chirurgienne alerte les patientes : « chaque été, on en voit deux à trois qui ont découvert que leur sein a brûlé. Dans le pire des cas, on perd la prothèse et on est obligé de refaire une opération. » Un risque qui court pour les reconstructions après un cancer, mais aussi pour les patientes qui se font retirer les seins et poser une prothèse de façon préventive.

Combien de temps faut-il éviter le soleil ? Toute la vie, puisque la sensibilité et la protection sont affaiblies par les opérations et les radiothérapies.

Quel conseil suivre ? Toujours privilégier un maillot de couleur claire. Une étude menée dans quatre centres de reconstruction mammaire français a dévoilé que sur 28 femmes présentant des brûlures des seins après une reconstruction, 20 portaient un maillot de bain noir. « C’est pire que le topless, ça fait loupe !, résume Isabelle Sarfati. De toute façon, on ne fait plus la crêpe et on n’expose jamais son sein au soleil directement. »

Un grain de beauté

Si un grain de beauté vous semble inquiétant juste avant de partir en vacances, il faut tenter de consulter ou au moins bien protéger cette zone du soleil, avec des pansements ou des micropores couleur peau. - Canva

Quels sont les risques ? On le sait, le grain de beauté qui prend un aspect anormal est le signe qu’il faut aller consulter. Problème : trouver un dermatologue disponible la veille du départ en vacances n’a rien d’évident. « Vous avez écorché un grain de beauté ? Vous le désinfectez, vous mettez un micropore et vous prenez rendez-vous avec un dermatologue dès votre retour, insiste Isabelle Gallay. Si vous trouvez qu’un grain de beauté a changé d’aspect, de surface, de contour, de couleur, il faut prendre rendez-vous chez son dermato ou demander un avis par téléconsultation sur son lieu de vacances, car ça peut aller vite un mélanome. » Dans tous les cas, il ne faut absolument pas exposer ce grain de beauté au soleil.

Combien de temps faut-il éviter le soleil ? Cela dépend de l’aspect du grain de beauté… et de ce que vous dira le médecin.

Quel conseil suivre ? « Cela ne sert pas à grand-chose de mettre un sparadrap sur un grain de beauté et de prendre des coups de soleil juste à côté, signale la médecin bordelaise. Car vous pouvez avoir des grains de beauté dangereux que vous n’aurez pas repérés. Surtout, le soleil, il n’y en a pas qu’à la plage. Alors il vaut mieux mettre de l’écran solaire tous les matins, et en rajouter si vous craignez une exposition plus importante. »